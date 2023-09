Evenepoel anticipa una batalla en el Tourmalet: "van a pasar muchas cosas"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), líder de la clasificación de los jóvenes y tercero en la general de la Vuelta a España, está convencido de que este viernes en la etapa con meta en el Tourmalet "van a pasar muchas cosas".

"Mañana van a pasar muchas cosas. Veremos muchos corredores intentando atacar, muchos en dificultades, muchos defendiendo… Será un poco de todo. Estoy muy ilusionado de correr por primera vez en los Pirineos, va a ser algo nuevo para mí. Tengo muchas ganas y ojalá acabe bien para nosotros”, dijo en Zaragoza el defensor del título de la Vuelta y campeón del mundo contrarreloj.

Evenepoel felicitó a Roglic por haber bonificado 4 segundos en el esprint intermedio de la etapa, al que no quiso entrar él para evitar riesgos.

Vea también: Hay Egan para rato en el INEOS: representante niega su salida a otro equipo World Tour

“Tenía la mente centrada ya en la etapa de mañana y no he querido ir a por el esprint intermedio. Habría sido un riesgo, creo que es un estrés extra que le sumas al cuerpo. Para mí, no era necesario, pero bueno, bien por Primoz Roglic, que ha bonificado cuatro segundos", señaló.