⏪ 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐞𝐩𝐨𝐞𝐥 💥



🤍 Muchos problemas para @EvenepoelRemco que lucha por aguantar las ruedas del 2º grupo, rodeado de sus compañeros.



😱 Big problems for Remco as he struggles to hold the wheels of the 2nd group on the road, surrounded by his teammates.#LaVuelta23 pic.twitter.com/nVAMG7GHDf