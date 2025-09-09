Actualizado:
Figura de la Vuelta a España abandona la carrera durante la etapa 16; es oficial
El pedalista representa una sensible baja para su equipo.
El ciclista español Javier Romo (Movistar) se ha retirado en el trascurso de la decimosexta etapa de la Vuelta a España que se disputa este martes entre Poio y Mos debido a las lesiones que le produjo una caída en la jornada del pasado domingo.
Romo (Villafranca de los Caballeros, 26 años), sufrió la caída camino de Monforte de Lemos, tras el intento de un manifestante propalestino de llegar hasta la calzada y la irrupción en la carretera para controlar al espontáneo.
El ciclista toledano tomó la salida en Combarro/Poio a pesar de las heridas y contusiones que mostraba en su costado izquierdo, pero a unos 84 km de meta se bajó de la bicicleta.
Javier lamentó su caída y daba señales de su retiro
El ciclista de Villafranca de los Caballeros (Toledo) había roto su silencio tras la jornada de descanso para manifestar sus sensaciones de aquel incidente, cuando sufrió la caída a 56 km de meta y se encontraba en un grupo numeroso que perseguía a los escapados que abrían carrera.
"Mi primera reacción cuando me tiran a 50 por hora es la de cualquier persona. Creo que se podía haber provocado una tragedia mucho mayor. Por suerte solo tengo golpes, no pequeños, pero pude coger la segunda bici y volver al pelotón a hacer mi trabajo", dijo el pedalista español.
"Ayer no pude disfrutar del día de descanso. Llevábamos seis días esperándolo y ni siquiera pude salir a dar un paseo", comentó el corredor manchego.
🇪🇸 #LaVuelta25 - Etapa 16 🤕 Javi Romo dice adiós a La Vuelta.— Movistar Team (@Movistar_Team) September 9, 2025
El ciclista manchego se ha visto obligado a abandonar la ronda española tras la caída sufrida el pasado domingo. A pesar de los dolores, Romo intentó mantenerse en carrera y seguir luchando, pero finalmente no ha… pic.twitter.com/MOky0qtKDK
Romo desmintió agresiones a quien provocó su caída
Preguntado por los rumores que indicaban que agredió al activista propalestino, Romo desmintió tal extremo. "No sé de dónde ha salido lo de la pelea. Si hay un video, muéstramelo. Yo no le he pegado a nadie", retó al periodista que le formuló la pregunta.
Por otro lado, el pedalista del Movistar Team habló de los valores del ciclismo y las interrupciones que se han vivido por las protestas: "Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Creo que estamos ofreciendo un espectáculo deportivo, que es lo que debería mostrarse. Somos corredores que entrenamos cada día, llevamos una vida espartana y somos un ejemplo para los jóvenes. Y, sin embargo, se está mostrando otra cosa", comentó.
