Froome, preocupado antes de la Vuelta: "Difícil saber en qué situación estoy"

El británico Chris Froome (Ineos), ciclista más laureado del pelotón actual, afronta con dudas su séptima participación en la Vuelta que comienza este martes en Irún e indica "que habrá que ver en los primeras etapas las sensaciones que tengo".

El ganador de 4 Tour de Francia, 2 Vueltas (2011 y 2017) y de 1 Giro, sufrió un grave accidente en el Dauphiné de 2019 y desde entonces su estado de forma no ha sido como antaño. No fue convocado por su equipo para el Tour de Francia.



"Las tres primeras etapas son muy difíciles y veremos rápidamente cómo me siento. Es una carrera que me gusta mucho, este año será un poco diferente, hace más frío que de costumbre. Nos vamos a sentir un poco como si estuviéramos en el País Vasco durante tres semanas".



Froome, de 35 años, se dio a conocer en la Vuelta de 2011 y desde entonces se convirtió en el ciclista con más títulos del pelotón actual. Este martes iniciará en su última gran vuelta con el maillot del Ineos, ya que la temporada próxima correrá en el Israel Start-Up Nation.

"Es extraño pensar que ya no vestiré más los colores del Ineos tras la Vuelta. Voy a correr con la esperanza de terminar con una nota alta para el equipo. Creo que sí. Es difícil saber dónde estoy en este momento porque no he hecho muchas carreras por etapas recientemente. Después de las primeras etapas tendré una estrategia más precisa para el resto de la carrera".