Froome, tras perder más de 11 minutos: "El líder es Carapaz y trataré de ayudarle"

El británico Chris Froome (Ineos), cuádruple ganador del Tour, doble de la Vuelta y vencedor del Giro, no tuvo un buen comienzo en la ronda española, ya que perdió más de 11 minutos después de quedar descolgado del pelotón en el penúltimo puerto. Su misión será la de ayudar al líder de la formación, el ecuatoriano Richard Carapaz.



"Fue un gran día para nosotros con el segundo puesto de Richard Carapaz en la etapa y la general. Él es el líder de nuestro equipo aquí y le ayudaremos tanto como podamos durante la carrera para intentar conseguir la victoria final".



Froome comentó sus sensaciones en la primera jornada, en la que sufrió en el puerto de Elgueta, en cola de pelotón.



"Personalmente me descolgué en la penúltima subida. Comencé bastante atrás y me quedé atascado detrás del pelotón. Estoy muy feliz de estar aquí y feliz de volver a competir en una gran vuelta después de dos años. Voy a tomar la carrera día a día y tratar de hacer todo lo que pueda"



"Las sensaciones fueron buenas. Creo que todavía me falta un poco de forma por no haber corrido mucho esta temporada", concluyó.