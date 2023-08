"Hay que ser muy idiota...": Geraint Thomas acusa a sus rivales por problema en La Vuelta

La Vuelta a España 2023 sigue teniendo bastante polémica en suelo ibérico. En las últimas horas, unas declaraciones de Geraint Thomas sorprendieron a todo el pelotón luego de cargar contra sus colegas por diferentes hechos sucedidos en los primeros días.

El jefe de filas del INEOS castigó duramente a sus colegas y rivales por las caídas que se han presentado en el inicio de las tres semanas de carrera. El británico fue tajante y señaló de idiotas a varios ciclistas que para él han sido causantes de los incidentes.

""Hay que ser muy idiota para no saber que la bicicleta tiene frenos", fueron las palabras del inglés. Las declaraciones sorprendieron a los otros corredores del pelotón y dejaron una mala imagen del europeo que antes ha sufrido duras caídas por situaciones normales de carrera.

Dentro de los pedalistas cuestionados por el británico hay un colombiano. Se trata de Santiago Buitrago, corredor del Bahrain Victorious. El cafetero se fue al suelo en la etapa 4 y terminó bastante golpeado.

Aunque Buitrago no fue responsable de su caída, sí parece que no alcanzó a frenar y por ello acabó en el suelo junto a varios hombres del Cofidis e Intermarché. Un hecho que afortunadamente no le terminó pesando en extremo al ciclista nacional, pero que sí manifestó dolencias en el arranque de la quinta jornada.

Por ahora, la quinta jornada ha transitado con total normalidad. Se espera que el pelotón no tenga más caídas complicadas a lo largo de las siguientes jornadas. Sin embargo, es evidente que este tipo de incidentes son normales en una carrera de tres semanas.