Golpe en el World Tour: Movistar Team 'renuncia' a la Vuelta a España

El Movistar Team parece que, inesperadamente, 'renunciará' a la Vuelta a España 2025, pues el equipo que oficiará como local atraviesa una crisis que a dos semanas del inicio de la competencia, no sabe cómo afrontar.

Y se habla de 'renunciar' en sentido figurado, pues al ser un equipo World Tour tiene asegurada su participación en la ronda española, pero teniendo en cuenta la cantidad de ausentes por lesión y sobrecarga, parece casi imposible que pelee por la clasificación general.

Puede leer: Egan Bernal tendrá nuevo jefe en el INEOS Grenadiers en 2026

¿Cuál será el capo del Movistar Team en la Vuelta a España 2025?

Inicialmente el líder del Movistar en la Vuelta a España sería Enric Mas, pero dado que padece una trombloflebitis (inflamación de una vena), no podrá correr por lo que resta de temporada, así que el equipo tuvo que mirar otras opciones.

El 'plan B' de los Telefónicos para la ronda española es Nairo Quintana, pero el colombiano no pasa por su mejor momento, y viene de retirarse de la Vuelta a Burgos, por lo que se desconoce si llegará o no a la Vuelta a España; en el mejor de los casos, estará listo, pero muy resentido físicamente para asumir el rol de líder.