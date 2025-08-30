Jasper Philipsen ganó la etapa 8 de la Vuelta a España 2025

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) se ha impuesto en la octava etapa de la Vuelta a España disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que retuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain).



Philipsen ganó su segunda etapa en la presente edición con un tiempo de 3h.43.48, a una media de 43,8 km/hora, seguido del italiano Elia Viviani y del británico Ethan Vernon.

En la general se mantiene al frente Traeen, con 2.33 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y 2.41 respecto al portugués Joao Almeida (UAE).



Este domingo se disputa la novena etapa entre Alfaro y Valdezcaray de 195,5 km.

Clasificación general Vuelta a España 2025 tras la etapa 6

1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - 29h01'50''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 2'33''

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'42''

4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'42''

5. Lorenzo Fortunato (Astana) a 2'47''

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'55''

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 4'36''

40. Harold Tejada (XDS Astana)

48. Sergio Higuita (XDS Astana)

57. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)