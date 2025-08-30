Actualizado:
Jasper Philipsen ganó la etapa 8 de la Vuelta a España 2025
Es la segunda etapa que gana el corredor belga en esta edición de la Vuelta.
El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) se ha impuesto en la octava etapa de la Vuelta a España disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que retuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain).
Philipsen ganó su segunda etapa en la presente edición con un tiempo de 3h.43.48, a una media de 43,8 km/hora, seguido del italiano Elia Viviani y del británico Ethan Vernon.
En la general se mantiene al frente Traeen, con 2.33 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y 2.41 respecto al portugués Joao Almeida (UAE).
Este domingo se disputa la novena etapa entre Alfaro y Valdezcaray de 195,5 km.
Clasificación general Vuelta a España 2025 tras la etapa 6
1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - 29h01'50''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 2'33''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'42''
4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'42''
5. Lorenzo Fortunato (Astana) a 2'47''
9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'55''
20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 4'36''
40. Harold Tejada (XDS Astana)
48. Sergio Higuita (XDS Astana)
57. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)
