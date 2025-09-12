Jasper Philipsen coronó la etapa 19 de la Vuelta a España en esprint final

Poco a poco, la Vuelta a España 2025 está llegando a su final en una etapa 19 que puede dejar decidido al ganador virtual. Con la ventaja de Jonas Vingegaard de 40 segundos ante Joao Almeida, el danés ya parece encaminado a ser el ganador a falta de dos fracciones finales el sábado y domingo 13 y 14 de septiembre.

Con los problemas en cada etapa por las protestas, esta fracción 19 tuvo el arranque en Rueda y finalizó en Guijuelo con un recorrido de 161,9 kilómetros en donde los velocistas tomaron protagonismo desde el primer pedaleo hasta el último.

Desde los primeros momentos de la carrera, Jakub Otruba y Thibault Guernalec se escaparon del pelotón y tomaron distancia frente a los demás competidores. Un tiempo de ventaja significativo de 2:30 que podría empezar a definir algunos kilómetros con el francés y el checo en el frente de la carrera.

Con el paso de los kilómetros, Thibault Guernalec se quedó atrás y Jakub Otruba quedó en solitario sacando una distancia de cuatro minutos con respecto al pelotón y al mismo Guernalec. Poco a poco, la distancia fue bajando. A falta de 90 kilómetros para la línea de meta, la diferencia ya era de dos minutos.

Jonas Vingegaard persiguió a Jakub Otruba como el segundo, desprendiéndose del pelotón y ganando una bonificación en el esprint intermedio de Salamanca. A falta de 50 kilómetros, el pelotón alcanzó al ciclista checo que no pudo seguir luchando en soledad.

Aunque el pelotón alcanzó a Jakub Otruba, poco a poco se fue abriendo Sergio Chumil y Mario Aparicio como dos fugados. El equipo Burgos puso a dos de sus candidatos como los escapados. Duró poco, dado que el UAE Team Emirates los alcanzó. Chumil tuvo que cambiar de bicicleta y ahí perdió algunos segundos.

Con pocos kilómetros restantes, hubo un intercambio en el pelotón con el INEOS como protagonista. El equipo británico se desprendió y tomó el liderato en el frente de la carrera sin mucho tiempo ni distancia. Nadie daba ventajas sobre el final y como era de esperarse, todo terminó en un esprint definitivo para decidir al ganador.

Jasper Philipsen fue el más rápido en el esprint final para quedarse con la victoria en la etapa 19. Pese a esto, no se afectaron mucho las posiciones en la clasificación general con Jonas Vingegaard todavía en la cima a falta de dos etapas.