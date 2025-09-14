Jonas Vingegaard es el campeón de la Vuelta a España 2025

Jonas Vingegaard (Hillerslev, 28 años) se ha convertido en el primer danés ganador de la Vuelta a España, un triunfo que supone su tercera 'grande', ya que en su palmarés figuran dos ediciones del Tour de Francia (2022 y 2023).



Con la Vuelta lograda por Vingegaard aumenta a 15 la cantidad de países que han subido a lo más alto del podio de la carrera española.

Vea también: Vuelta a España 2025: clasificación general tras la última etapa



Eslovenia, con Primoz Roglic en 2019, fue el último en sumarse a una lista que abrió Bélgica en 1935 con Gustaf Deloor.



Además, Vingegaard es el decimocuarto corredor en la historia en ganar el Tour y la Vuelta, algo que consiguió por primera vez Jacques Anquetil en 1963.

Le puede interesar: Vuelta a España: se detiene la última etapa a falta de 56 kilómetros



Lo logró en la quinta victoria de su equipo en las últimas 7 ediciones, después de los triunfos de Primoz Roglic (2019, 2020, 2021) y Sepp Kuss (2023) en las filas del conjunto neerlandés.



Curiosamente, en todas esas Vueltas estuvo presente el estadounidense Sepp Kuss, a su vez ganador de la de 2023.