Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 19:38
Juan Ayuso se irá del UAE; en plena Vuelta confirmaron su nuevo equipo
El ciclista español de 22 años parece no estar a gusto en la escuadra emiratí.
La gran polémica de la primera semana de la Vuelta a España la protagoniza el español Juan Ayuso, quien ha dejado claro que no peleará por el título. El corredor del UAE Team Emirates perdió opciones de pelear el liderato de la clasificación general de la ronda ibérica luego de la sexta etapa, pese a que terminó imponiéndose en la séptima.
El jueves 28 de agosto, Ayuso pasó de ocupar el tercer lugar en la tabla a caer al puesto 43, a más de diez minutos del líder. La victoria de su compañero Jay Vine en la jornada no le sirvió de consuelo y, en sus declaraciones, dejó ver un evidente malestar al asegurar que ya se sabía que no iba a resistir en la pelea por la Vuelta.
Puede leer: Primer candidato al título que se 'retira' de la Vuelta a España 2025
Un día después, Ayuso ganó la séptima etapa, y este sábado -tras la octava jornada- se ubicó en la posición 33 de la CG a 12'48", por lo que parece muy difícil que levante cabeza y se vuelva a meter en la pelea.
Además, Ayuso sorprendió al revelar que su verdadero objetivo está en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Ruanda, programados para finales de septiembre. Incluso, afirmó que su presencia en la ronda española es parte de su preparación, restando importancia a la competencia.
Ahora, se ha vuelto a tocar la posibilidad de que Juan Ayuso cambie de equipo al final de la temporada, algo que se había previsto hace algunos meses pero que en definitiva no se llevó a cabo.
¿Cuál será el nuevo equipo de Juan Ayuso?
Este sábado 30 de agosto surgió el rumor de que Juan Ayuso dejará las filas del UAE Team Emirates para unirse al Lidl-Trek a partir de la temporada 2026. Indudablemente llegaría al equipo estadounidense a ser uno de los 'capos'.
Le puede interesar: Confirmado: figura de Santa Fe se irá al París FC
La postura del joven pedalista, que en septiembre cumplirá 23 años, ha generado críticas dentro y fuera del UAE Team Emirates. En el entorno del equipo se cuestiona si valía la pena incluirlo en la nómina, cuando corredores como el mexicano Isaac del Toro pudieron aprovechar la oportunidad de disputar la Vuelta con mayor ambición.
Fuente
Antena 2