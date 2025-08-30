Juan Ayuso se irá del UAE; en plena Vuelta confirmaron su nuevo equipo

La gran polémica de la primera semana de la Vuelta a España la protagoniza el español Juan Ayuso, quien ha dejado claro que no peleará por el título. El corredor del UAE Team Emirates perdió opciones de pelear el liderato de la clasificación general de la ronda ibérica luego de la sexta etapa, pese a que terminó imponiéndose en la séptima.

El jueves 28 de agosto, Ayuso pasó de ocupar el tercer lugar en la tabla a caer al puesto 43, a más de diez minutos del líder. La victoria de su compañero Jay Vine en la jornada no le sirvió de consuelo y, en sus declaraciones, dejó ver un evidente malestar al asegurar que ya se sabía que no iba a resistir en la pelea por la Vuelta.

Un día después, Ayuso ganó la séptima etapa, y este sábado -tras la octava jornada- se ubicó en la posición 33 de la CG a 12'48", por lo que parece muy difícil que levante cabeza y se vuelva a meter en la pelea.

Además, Ayuso sorprendió al revelar que su verdadero objetivo está en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Ruanda, programados para finales de septiembre. Incluso, afirmó que su presencia en la ronda española es parte de su preparación, restando importancia a la competencia.