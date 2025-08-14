La Vuelta a España está en alerta: candidato a la general sería baja de última hora

Cada vez falta menos para que comience la edición 80 de la Vuelta a España el próximo 23 de agosto. La tercera grande de la temporada 2025 ha generado gran expectativa en los aficionados del ciclismo, teniendo en cuenta las figuras del pelotón World Tour que han confirmado su participación.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post), los italianos italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Giulio Ciccone (Lidl Trek) y Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) y el colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) disputarán la carrera como candidatos al título.