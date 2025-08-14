Cargando contenido

Alerta en la Vuelta a España por posible baja de figura
AFP
Vuelta a España
Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 16:57

La Vuelta a España está en alerta: candidato a la general sería baja de última hora

La edición 80 de la Vuelta a España dará inicio el 23 de agosto.

Cada vez falta menos para que comience la edición 80 de la Vuelta a España el próximo 23 de agosto. La tercera grande de la temporada 2025 ha generado gran expectativa en los aficionados del ciclismo, teniendo en cuenta las figuras del pelotón World Tour que han confirmado su participación.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post), los italianos italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Giulio Ciccone (Lidl Trek) y Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) y el colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) disputarán la carrera como candidatos al título.

La Vuelta a España perdería a figuras

A pesar de que se espera la participación de importantes nombres del pelotón World Tour, en las últimas horas se ha dado a conocer que un pedalista que había anunciad su presencia sería baja de última hora.

Se trata del colombiano Nairo Alexander Quintana, quien no tiene confirmado su nombre en la lista del Movistar Team.

Nairo está en proceso de recuperación, después de haber sufrido una fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que le obligó a retirarse antes de desarrollarse la etapa 4.

Image
Así va Nairo Quintana en su recuperación tras su caída en la Vuelta a Burgos 2025
Así va Nairo Quintana en su recuperación tras su caída en la Vuelta a Burgos 2025
@NairoQuinco
Teniendo en cuenta las lesiones sufridas y los problemas para llevar a cabo los entrenamientos, Quintana se quedaría por fuera de la nómina del Movistar. 

En caso de confirmarse la ausencia de Nairo Quintana, el Movistar Team afrontaría la Vuelta a España sin sus dos principales figuras, ya que Enric Mas no hará parte de la carrera por problemas de salud.

