La Vuelta a España NO terminaría el domingo 14, ¿por qué y cuándo se acaba?

La Vuelta a España 2025 atraviesa momentos de incertidumbre tras las protestas de algunos grupos activistas pro Palestina, los cuales hicieron mella en la etapa 11 el pasado miércoles 3 de septiembre, la cual fue neutralizada.

Y es que los activistas han protestado debido a la presencia en la Vuelta a España del equipo Israel – Premier Tech, que pese a no tener relación directa con el gobierno de ese país, lleva su nombre.

El trasfondo de la situación está en la inconformidad de los manifestantes por la presencia de la escuadra israelí, a la que señalan por llevar el nombre de un país que mantiene el conflicto bélico con Palestina.

La Vuelta a España terminaría el viernes y NO el domingo

Esto ha abierto la posibilidad de que la Vuelta a España no se extienda hasta el domingo 14 de septiembre, como estaba previsto, sino que concluya el viernes 12, cancelando así las etapas 20 y 21.