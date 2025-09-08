Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 17:56
La Vuelta a España NO terminaría el domingo 14, ¿por qué y cuándo se acaba?
La edición 2025 de la ronda ibérica ha sido una de las que más percances ha tenido.
La Vuelta a España 2025 atraviesa momentos de incertidumbre tras las protestas de algunos grupos activistas pro Palestina, los cuales hicieron mella en la etapa 11 el pasado miércoles 3 de septiembre, la cual fue neutralizada.
Y es que los activistas han protestado debido a la presencia en la Vuelta a España del equipo Israel – Premier Tech, que pese a no tener relación directa con el gobierno de ese país, lleva su nombre.
El trasfondo de la situación está en la inconformidad de los manifestantes por la presencia de la escuadra israelí, a la que señalan por llevar el nombre de un país que mantiene el conflicto bélico con Palestina.
La Vuelta a España terminaría el viernes y NO el domingo
Esto ha abierto la posibilidad de que la Vuelta a España no se extienda hasta el domingo 14 de septiembre, como estaba previsto, sino que concluya el viernes 12, cancelando así las etapas 20 y 21.
Un equipo podría retirarse de la Vuelta a España 2025
La otra opción que se ha analizado es la retirada del Israel – Premier Tech. Aunque sus directivos han reiterado que el equipo pretende estar en competencia hasta el último día de la Vuelta a España, los otros equipos presionarían por su abandono.
Una de las premisas bajo la cual el Israel - Premier Tech se opone al retiro es que no tiene vínculos directos con el Gobierno de Israel, y más bien se trata de un equipo que fue fundado por Sylvan Adams, un empresario canadiense de origen judío.
Se especula que con presiones internas de otros equipos y la eventual intervención de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se efectúen modificaciones en esta edición de la Vuelta a España; bien sea el retiro del Israel o la prematura terminación de la carrera.
Por ahora, la organización de la Vuelta y la UCI han asegurado que no tomarán partido, aunque reforzarán la seguridad en las próximas etapas con apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Fuente
Antena 2