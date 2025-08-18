El danés Jonas Vingegaard, ganador del Tour en 2022 y 2023, liderará de nuevo al equipo Visma Lease a Bike en la Vuelta ciclista a España, que comenzará el próximo sábado 23 de agosto en la ciudad italiana de Turín.



El corredor nórdico, segundo en la Vuelta de 2023 y en el Tour de Francia de este año, estará en la salida de la ronda española por tercera vez a la cabeza del conjunto neerlandés, que este curso, entre otros logros, consiguió la victoria en el Giro de Italia con el británico Simon Yates.



“Tengo muchas ganas de que llegue la Vuelta a España. Después del Tour, primero descansé un poco y luego comencé a prepararme para este próximo gran objetivo de la temporada. En las últimas semanas he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ”, afirmó Vingegaard.

