Las siete claves que dejó la primera semana de una Vuelta a España caótica

A punto de cruzar el ecuador de la carrera, las nueve etapas disputadas de la 78ª Vuelta a España no han servido para abrir distancias significativas y de hecho los que todos catalogan como máximos favoritos se encuentran en un escaso margen de medio minuto.

Estos nueve días de competición han quedado marcados por un caótico inicio en Barcelona con tres primeros días que llegaron a provocar hasta cierta inquietud en lo que podía terminar aconteciendo. Numerosas caídas, en su mayoría causadas por la lluvia, se convirtieron en protagonistas.

En el punto final de esta primera parte de la Vuelta, en Caravaca de la Cruz, el temor a que el final de etapa pudiera complicarse llevó a adelantar la toma de tiempos dos kilómetros. Se cerraba así el círculo de complicaciones con el que echó a andar la carrera en tierras catalanas.

Las siete claves que ha dejado la prueba antes de afrontar las dos semanas siguientes y las doce etapas pendientes han sido:

1.- Apagón en la contrarreloj por equipos

La Vuelta preparó un inicio deportivo turístico por la Ciudad Condal que una tormenta se encargó de echar abajo. La mayoría de los equipos compitieron con luz insuficiente para exprimir al máximo sus posibilidades. Remco Evenepoel, vigente vencedor de la prueba, montó en cólera y criticó que se les tratase como "payasos y no como ciclistas. El belga, por una u otra razón, casi todos los días ha encontrado algún motivo para quejarse.

2.- Arinsal, primer final en alto que deja las cosas claras

La estación invernal andorrana de Arinsal debutó en la Vuelta y lo hizo poniendo las cosas claras. No hubo grandes diferencias pero ya dejó claro que los favoritos no fallaban y entraron todos muy cerca. Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso y Joao Almeida estuvieron donde se les esperaba y no fallaron.

3.- Javalambre pone en apuros a Evenepoel

La subida al Observatorio Astrofísico de Javalambre, un final con un nivel alto de exigencia, fue un día de "locura", como lo definieron todos los protagonistas. Una fuga de 40 hombres, entre ellos el ahora líder Sepp Kuss, Marc Soler o Wout Poels, pudo poner patas arriba la general cuando llegó a tener hasta 7 minutos de ventaja. El Jumbo-Visma no quiso que sus mejores hombres, Roglic y Vingegaard quedasen eliminados, aunque Evenepoel pasó algunos momentos de apuro.

4. El Jumbo-Visma trata de demostrar que es el jefe

El objetivo expresado por el Jumbo-Visma antes de arrancar Barcelona es encadenar Giro, Tour y Vuelta en un solo año. El ocho que presentaron así lo dejaba claro y desde el primer día sus movimientos se han encaminado a confirmarlo. Ya han ganado dos etapas, Kuss y Roglic. No pudieron hacerlo en la contrarreloj por equipos, porque no quisieron arriesgar, y en Arinsal Evenepoel fue el más rápido. Lo que no han conseguido ha sido abrir un hueco claro sobre sus principales adversarios. Enric Mas ya advirtió que seguro que tienen dos o tres días marcados para hacerlo.

5. Soudal-Quick Step, UAE Emirates y Movistr enfrente de los neerlandeses

Para tratar de frenar la hegemonía de los neerlandeses los tres equipos que cuentan con mejores argumentos para no dejarse reducir y ponerles las cosas difíciles son el Soudal-Quick Step, el UAE Emirates y el Movistar. Los belgas defienden el triunfo de Evenepoel del 2022; los emiratíes están con sed de vengar las derrotas tanto en el Giro como el Tour, y los españoles para ver si el mallorquín Enric Mas consigue romper y puede pasar del segundo escalón del podio, que ha pisado en tres ocasiones, al primero.

6. La vista puesta en la crono de Valladolid y en los Pirineos

De una u otra manera, los favoritos ya han dejado entrever que todavía queda mucha Vuelta, se han cubierto 1.459 de los 3.157 kilómetros programados, y muchos han apuntado como días que pueden clarificar la carrera, la contrarreloj individual de Valladolid y las dos durísimas etapas en el Pirineo francés el viernes y sábado. A partir de ahí, es posible que muchos empiecen a replantearse la táctica a utilizar en la tercera y última semana.

7. Los abanicos a punto de poner la carrera patas arriba

La salida de Cartagena en la novena etapa y los abanicos que se formaron estuvieron a punto de poner patas arriba la carrera. Una primera hora de desenfreno, rodando por encima de los 50 km/h, quedó marcada por el grupo cabecero, con siete Jumbo-Visma y Remco Evenepoel como hombres más destacados. La prudencia terminó por imponerse. 180 kilómetros de esfuerzo máximo se antojó un riesgo no fácil de asumir. Se volvió a la calma y a mirar hacia Valladolid.