Los tres favoritos al título de la Vuelta ante la ausencia de Pogacar

La Vuelta a España 2025 se alista para abrir el telón el próximo 23 de agosto, con un recorrido exigente que pondrá a prueba a los mejores pedalistas del mundo. La ronda ibérica, conocida por ser impredecible y siempre abierta a las sorpresas, contará este año con un ingrediente adicional: la ausencia de Tadej Pogacar, vigente campeón del Giro de Italia y reciente ganador del Tour de Francia, quien decidió no participar en la tercera gran vuelta del calendario. La noticia cambia por completo el panorama de favoritos, dejando un abanico de candidatos que buscarán aprovechar el vacío dejado por el esloveno.

La organización ha diseñado un recorrido desafiante, con finales en alto, contrarrelojes exigentes y etapas de media montaña que garantizan espectáculo. La salida será en Galicia y la llegada, como es tradición en los últimos años, está programada en Madrid, tras tres semanas intensas que pondrán a prueba la resistencia y la capacidad táctica de cada equipo. La Vuelta se ha caracterizado por consagrar a nuevos campeones y permitir segundas oportunidades a ciclistas que no brillaron en el Tour, lo que la convierte en una cita estratégica para escuadras y corredores.

En ese contexto, la gran pregunta es quién tomará el relevo de Pogacar como figura dominante. La lista de inscritos muestra un alto nivel competitivo y, aunque varios nombres aparecen como outsiders, hay tres pedalistas que sobresalen como los grandes favoritos al título. Sus antecedentes recientes y el respaldo de sus equipos los colocan un escalón por encima del resto.

El primero de ellos es Jonas Vingegaard, subcampeón del pasado Tour de Francia y principal carta del Visma | Lease a Bike. El danés ha demostrado consistencia en las grandes vueltas y llega con la motivación de sumar la Vuelta a su palmarés tras haber ganado ya dos veces el Tour. Su capacidad para responder en la alta montaña y su fortaleza en contrarreloj lo convierten en un candidato natural, además de contar con una estructura sólida que lo respalda en todos los terrenos.

Otro nombre que se proyecta como contendiente es João Almeida, designado líder único del UAE Team Emirates para esta edición. El portugués ha crecido en protagonismo dentro del pelotón internacional y su regularidad lo respalda como un ciclista capaz de sostener un rendimiento parejo durante las tres semanas. En ausencia de Pogacar, Almeida tendrá la oportunidad de demostrar que puede comandar al poderoso bloque emiratí y competir de tú a tú frente a las máximas figuras del ciclismo mundial.

El tercer favorito es Primoz Roglic, actual referente del Red Bull BORA-hansgrohe y un viejo conocido de la Vuelta. El esloveno, triple campeón de la ronda española en el pasado, buscará recuperar su corona y demostrar que su experiencia sigue siendo una carta ganadora. Roglic es un corredor explosivo, con gran instinto para la definición de etapas y con el respaldo de un equipo que ha trabajado para rodearlo de gregarios de lujo.

La expectativa crece mientras se acerca la fecha de inicio. La Vuelta 2025 promete emociones fuertes con un trazado exigente y con un tridente de lujo que parte como gran atractivo. Sin Pogacar, la carrera se abre y todo está listo para que Vingegaard, Almeida o Roglic escriban un nuevo capítulo en la historia de la última gran vuelta de la temporada.