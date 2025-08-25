Movistar anunció su primer retiro de la Vuelta a España 2025

La Vuelta a España inició el pasado sábado y corridas dos etapas se han confirmado tres retiros; de hecho, el Movistar Team anunció este lunes su primer abandono, lo cual hace que disminuyan sus aspiraciones para pelear la clasificación general.

Una lesión ha hecho que el cuadro español se prive de tener a uno de sus ciclistas para lo que resta de la ronda ibérica, y se teme que se ausente por lo que resta de la temporada, ya que el diagnóstico es poco alentador y se espera un prologado tiempo de recuperación.

Puede leer: Movistar 'rompería el mercado' con la llegada de un colombiano 'top'

El primer ciclista del Movistar que se retira de la Vuelta a España

A través de un comunicado posteado en sus redes sociales oficiales, Movistar Team anunció el retiro de Jorge Arcas de la Vuelta a España 2025. El ciclista venía de sufrir una caída en la segunda etapa, pero continuó el recorrido y terminó la fracción; ya fue este lunes cuando no pudo arrancar en la tercera etapa.

Movistar: ¿Cuál es la lesión de Jorge Arcas y su tiempo de recuperación?

Tras la caída que presentó el corredor durante la competencia, se confirmó que Jorge Arcas "presenta una fractura de la parte superior del trocánter mayor del hueso fémur de la pierna izquierda", siendo una lesión delicada que ameritaría una intervención quirúrgica, inclusive.