Movistar anunció su primer retiro de la Vuelta a España 2025
Este lunes 25 de agosto se corre la tercera etapa de la ronda ibérica.
La Vuelta a España inició el pasado sábado y corridas dos etapas se han confirmado tres retiros; de hecho, el Movistar Team anunció este lunes su primer abandono, lo cual hace que disminuyan sus aspiraciones para pelear la clasificación general.
Una lesión ha hecho que el cuadro español se prive de tener a uno de sus ciclistas para lo que resta de la ronda ibérica, y se teme que se ausente por lo que resta de la temporada, ya que el diagnóstico es poco alentador y se espera un prologado tiempo de recuperación.
El primer ciclista del Movistar que se retira de la Vuelta a España
A través de un comunicado posteado en sus redes sociales oficiales, Movistar Team anunció el retiro de Jorge Arcas de la Vuelta a España 2025. El ciclista venía de sufrir una caída en la segunda etapa, pero continuó el recorrido y terminó la fracción; ya fue este lunes cuando no pudo arrancar en la tercera etapa.
Movistar: ¿Cuál es la lesión de Jorge Arcas y su tiempo de recuperación?
Tras la caída que presentó el corredor durante la competencia, se confirmó que Jorge Arcas "presenta una fractura de la parte superior del trocánter mayor del hueso fémur de la pierna izquierda", siendo una lesión delicada que ameritaría una intervención quirúrgica, inclusive.
Así las cosas, Movistar Team tendrá que afrontar el resto de la Vuelta a España con siete ciclistas -esperando que no haya más retiros-, mientras que Jorge Arcas iniciará un proceso de rehabilitación que tendrá una duración aproximada de seis meses.
El retiro de Arcas, si bien es el primero de Movistar Team, es el tercero que se presenta en esta edición de la Vuelta España en apenas dos etapas, pues ya se habían confirmado los abandonos de Guillaume Martin (Groupama-FDJ) y Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike).
El mejor ciclista del Movistar en la Vuelta a España 2025
Corridas apenas dos etapas, el mejor ciclista del Movistar Team en la Vuelta a España es el ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien marcha en la decimosexta posición, a doce segundos del líder Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
