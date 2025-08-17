Movistar confirmó si Nairo correrá la Vuelta a España 2025: oficial

El presente deportivo de Nairo Quintana vuelve a ser tema de conversación en el ciclismo internacional. El corredor boyacense, quien regresó esta temporada al Movistar Team, afronta un nuevo reto en su carrera luego de la dura caída que sufrió durante la Vuelta a Burgos, episodio que condicionó sus planes para lo que resta del calendario. Con la mirada puesta en la Vuelta a España 2025, la escuadra telefónica tenía en consideración al colombiano como una de sus piezas claves, pero el infortunio ha cambiado el panorama.

La estructura dirigida por Eusebio Unzué estaba obligada a entregar este lunes 18 de agosto la lista oficial de corredores que tomarán la partida en la ronda ibérica. En esa relación se esperaba la inclusión de Quintana, quien había trabajado para llegar en un buen estado de forma y aspirar a un papel protagonista en la última gran vuelta del año. Sin embargo, la caída en territorio burgalés alteró los planes de la dirección deportiva y obligó a reconsiderar su alineación final.

Movistar confiaba en el aporte de experiencia del escarabajo para afrontar tres semanas de intensa montaña y terrenos exigentes que suelen favorecer sus condiciones. Además, el equipo español veía en el boyacense una figura capaz de dar jerarquía a la plantilla y reforzar sus opciones frente a escuadras de mayor poderío económico. No obstante, la condición física del pedalista colombiano no ofrecía las garantías necesarias para afrontar un reto de esta magnitud, lo que llevó a una decisión definitiva en el último momento.

Finalmente, tras una valoración médica y técnica, Nairo Quintana quedó descartado para correr la Vuelta a España 2025. Aunque el deseo del ciclista y del equipo era contar con su presencia, la realidad marcó otro camino. La caída en Burgos no solo afectó su rendimiento inmediato, sino que también obligó a replantear su proceso de recuperación, alejándolo del gran objetivo del final de temporada.

La escuadra telefónica busca llegar en las mejores condiciones a la ronda española, consciente de la necesidad de protagonismo tras un Tour de Francia discreto, donde apenas lograron tener a un hombre entre los treinta primeros de la clasificación general. Para ello, se espera que corredores como Enric Mas, Fernando Gaviria y algunos jóvenes talentos tomen mayor responsabilidad, mientras Quintana queda al margen en busca de recuperar su mejor versión.

El propio Eusebio Unzué, director general de Movistar, confirmó que la decisión no fue fácil, pero necesaria: la prioridad es que el colombiano logre una recuperación total antes de volver a competir al más alto nivel. Desde la dirección técnica se insiste en que la intención es contar con él a futuro, pero sin poner en riesgo su salud ni apresurar su regreso tras el golpe sufrido en Burgos.

Con este escenario, Nairo deberá esperar una nueva oportunidad en lo que resta de temporada, aunque por ahora el calendario se reduce considerablemente. La ilusión de verlo en la Vuelta a España queda aplazada, mientras el Movistar Team encara el reto sin una de sus piezas más valiosas. El boyacense, paciente y disciplinado, entiende que la recuperación es el primer paso para volver a brillar en las carreteras europeas.