Movistar le pondría dura competencia interna a Nairo en la Vuelta a España

El Movistar Team ha decidido dar un giro en su planificación para la 80ª edición de la Vuelta a España, que se disputará entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre. Tras un Tour de Francia 2025 en el que el rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas —con solo un corredor entre los mejores 30—, la escuadra española busca reivindicarse en su gran cita de casa.

En la ronda francesa, el equipo dirigido por Eusebio Unzué nunca logró estar en la pelea por la clasificación general. La ausencia de un líder sólido y la falta de protagonismo en las etapas clave provocaron un balance final agridulce. Mientras escuadras del World Tour como UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike dominaron el panorama, el conjunto telefónico se conformó con apariciones esporádicas en fugas y un par de puestos secundarios en etapas de montaña.

El golpe de realidad ha obligado a la directiva a mover fichas. En principio, el plan inicial era darle toda la responsabilidad a Enric Mas, pero la experiencia en Francia dejó más dudas que certezas. El balear tuvo que abandonar en la etapa 18, aquejado por molestias físicas, y en ese momento ya acumulaba una desventaja cercana a la hora respecto a Tadej Pogacar, líder absoluto de la carrera.

Por esta razón, el Movistar Team ha replanteado su apuesta y mira hacia otros corredores para buscar protagonismo en la Vuelta a España. Según fuentes cercanas al equipo, Pablo Castrillo y Nairo Quintana son ahora las cartas principales para liderar en la ronda ibérica. El colombiano, campeón de la Vuelta a España en 2016 y con múltiples podios en grandes vueltas del World Tour, tiene a su favor la experiencia y un conocimiento profundo del terreno. Su regreso al equipo a inicios de 2024 ya había generado gran expectativa, y en la dirección deportiva consideran que podría ser el estandarte ideal para la última grande del año.

No obstante, el panorama no es tan claro. Nairo Quintana sufrió recientemente una caída en la Vuelta a Burgos, lo que lo dejó con molestias que podrían condicionar su rendimiento. En caso de no estar al 100%, el joven Pablo Castrillo, de proyección ascendente y notable rendimiento en carreras de una semana, asumiría el papel de jefe de filas. Su progresión en la temporada ha sido una de las pocas notas positivas para el Movistar Team, y esta oportunidad podría marcar un punto de inflexión en su carrera.

Con este cambio de planes, el Movistar Team intentará no solo obtener un buen resultado en la clasificación general, sino también recuperar el protagonismo en etapas de montaña y en jornadas que puedan favorecer sus características. La afición española espera que, ya sea con Nairo Quintana, Castrillo o ambos, el equipo pueda volver a ilusionar en una Vuelta a España que contará con un recorrido exigente, finales en alto y presencia de los mejores escaladores del World Tour.

Después de un Tour de Francia decepcionante, la misión está clara: la Vuelta a España 2025 debe ser el escenario para que el Movistar Team recupere su identidad y vuelva a competir de tú a tú con las grandes potencias del ciclismo mundial.