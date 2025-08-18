Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 07:47
Movistar Team anunció su nómina para la Vuelta a España; hay dos sudamericanos
El conjunto español va con sensibles bajas a la última gran carrera de la temporada.
El equipo Movistar ha anunciado este lunes los ocho corredores con los que participará en la Vuelta a España 2025, que comenzará el sábado en Turín (Italia), un bloque en el que se destaca la ausencia de su líder, Enric Mas, baja para toda la temporada por una tromboflebitis en la pierna izquierda que le mantiene inactivo desde su abandono en el pasado Tour de Francia.
Según informa la escuadra, "presentan un bloque sólido y compensado, que buscará ser protagonista a lo largo de toda la carrera", intentando sumar triunfos en la última gran carrera de la temporada, la cual se llevará a cabo del sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre.
Lea también: David Alonso rompió tras su caída en el GP de Austria: "tengo que respirar"
En otras noticias: Rigoberto Urán anunció que se someterá a sorpresiva cirugía
Movistar Team presenta nómina para la Vuelta a España sin nombres colombianos
El gerente general del Movistar Team, Eusebio Unzué, había confirmado hace algunas horas que el colombiano Nairo Quintana era baja para la Vuelta a España tras la dura caída que sufrió en la pasada Vuelta a Burgos, la cual lo obligó a salir de esa competencia y que en consecuencia lo tiene fuera del listado para la ronda ibérica.
Por otro lado, Fernando Gaviria tampoco está en la nómina del equipo al considerarse que la Vuelta no presenta muchas llegadas ideales para velocistas, así que el Movistar ha desistido de su presencia al igual que el juvenil Diego Pescador, escalador nacido en el Quindío hace apenas 20 años y que se preveía podía ser una de las sorpresas en el conjunto español.
🇪🇸 #LaVuelta25 - Desde la capital del Piamonte (Italia) y hasta Madrid.— Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2025
Ⓜ️ Os presentamos nuestra alineación para afrontar la 80 edición de @lavuelta.
📝 Noticia ampliada: https://t.co/BcymySVs9O
🙋♂️ El próximo jueves, presentación de equipos en Torino y, a partir del sábado,… pic.twitter.com/Zf58ZzXB58
Movistar Team va con otros sudamericanos para la Vuelta
La formación del conjunto español está integrada por Jorge Arcas, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Iván García Cortina, Javier Romo, el venezolano Orluis Aular, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el alemán y Michel Hessmann.
Arcas será su corredor más experimentado en la ronda española al iniciar su sexta participación, mientras tanto, Canal, Cepeda y García Cortina estarán en la línea de salida por cuarta vez y Aular, Castrillo y Romo por segunda, en tanto que para Hessmann será su estreno en la Vuelta.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2