Movistar Team anunció su nómina para la Vuelta a España; hay dos sudamericanos

El equipo Movistar ha anunciado este lunes los ocho corredores con los que participará en la Vuelta a España 2025, que comenzará el sábado en Turín (Italia), un bloque en el que se destaca la ausencia de su líder, Enric Mas, baja para toda la temporada por una tromboflebitis en la pierna izquierda que le mantiene inactivo desde su abandono en el pasado Tour de Francia.

Según informa la escuadra, "presentan un bloque sólido y compensado, que buscará ser protagonista a lo largo de toda la carrera", intentando sumar triunfos en la última gran carrera de la temporada, la cual se llevará a cabo del sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre.

