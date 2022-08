"Necesito algo de suerte": Rigo reveló la estrategia para un buen desempeño en la Vuelta

Luego de confirmarse su presencia en la edición 2022 de la Vuelta a España, Rigoberto Urán ofreció declaraciones acerca de sus expectativas para el recorrido que iniciará el próximo viernes 19 de agosto y se extenderá hasta el domingo 11 de septiembre.

Vea también: Arkéa se lava las manos por sanción a Nairo: Primer comunicado tras la descalificación

Pues el 'Toro de Urrao', quien cuenta con dos segundos puestos en el Giro de Italia y uno en el Tour de Francia, espera a sus 35 años demostrar que aún le queda ciclismo en las piernas, en una temporada complicada, en la que sufrió el covid. Además, recordando que su futuro se decidirá después de la Vuelta.

“No estuve en mejor forma en el Tour ni en el comienzo de la temporada, con algunos días malos y caídas, así que necesito algo de suerte. Ahora me siento bien, motivado, la Vuelta será especial porque sé que no habrá muchas más oportunidades para mí a mi edad", dijo Urán en primer momento.

La ronda española reta a Urán a lograr un triunfo de etapa, objetivo que sí ha conseguido en Tour y Giro, por lo que será un reto inexplicable y quizás irrepetible, pues se juega sus últimas cartas en 'grandes vueltas'.

"La Vuelta es la única gran vuelta en la que no he ganado una etapa ni he subido al podio. Después del Tour, me sentí fuerte y he estado entrenando mucho en casa, así que estoy en buena forma. Si estoy aquí es porque me siento bien y porque quiero dar lo mejor de mí para el equipo”.

Le puede interesar: Clásico RCN Cerveza Andina 2022: confirmado el recorrido

Cabe recordar que Urán estará acompañado por su compatriota Esteban Chaves en el EF, siendo junto a Hugh Carthy las principales cartas de la escuadra estadounidense para hacerse un lugar en el podio o en el 'top 10'.