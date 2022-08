Nerviosismo al límite en Movistar y Valverde explota contra la Vuelta a España

La tercera etapa de la Vuelta a España concluyó, y este lunes 22 de agosto habrá jornada de descanso, pues los equipos se desplazarán a territorio ibérico para continuar allí la carrera (en la localidad de Vitoria-Gasteiz).

Lo anterior, debido a que las tres primeras fracciones se cumplieron en territorio holandés, lo cual no ha caído muy bien en algunos pedalistas, pues ante la ya polémica contrarreloj por equipos que dio inicio a la ronda, se ha criticado el recorrido de las etapas 2 y 3.

Alejandro Valverde criticó el recorrido de la Vuelta a España 2022

Pues al culminar la fracción de 193.2 kilómetros que tuvo lugar en Breda, Alejandro Valverde, veterano ciclista del Movistar Team, habló con algunos medios de comunicación, comentando que "del recorrido... hablemos después, cuando me pegue una ducha podemos hablar, porque es mejor no decir nada de lo que siento", siendo notorio su inconformismo.

Asimismo, el pedalista de 42 años comentó: "El trazado, no me jodas, no quiero decir porque me voy a calentar, pero no pueden ser este tipo de circuitos", dando entrada a su crítica con los organizadores de la Vuelta.

"Me parece que hemos pasado siete veces por el mismo pueblo, como si no hubiera más pueblos para pasar", dijo Valverde, recordando que Utrecht y Breda han sido las principales ciudades por las que ha pasado la ronda ibérica.

Aun así, ante la pregunta sobre el terreno por el cual ha pasado el pelotón y las dificultades para no irse al suelo, dijo: "No me he caído porque hemos controlado increíblemente bien".

Por último, acerca de una posible queja ante los organizadores, Valverde fue claro y apuntó: "No voy a hablar con nadie, con lo que he dicho aquí, sobra".

Cabe recordar que el Movistar es uno de los equipos que está en la lucha por mantenerse en la categoría World Tour para 2023, por lo que los puntos conseguidos en la Vuelta son clave para tal clasificación.

En lo que respecta a la general, el equipo español tiene a cinco de sus corredores entre las casillas 55 y 59 a 43 segundos del líder; más abajo se encuentran los restantes tres pedalistas.