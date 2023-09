"No puedo más, estoy KO": uno de los favoritos de la Vuelta a España se rinde ante Jumbo

La Vuelta a España está cerca del final. El título será para Jumbo, Sepp Kuss tiene el título a tiro y el podio quedará completamente en manos del equipo neerlandés. La ronda ibérica ha servido para dejar en evidencia el poder de dicha formación ciclística, la cual tiene como objetivo hacer el ‘tríptico’ de las grandes en una sola temporada.

El aplastante dominio del Jumbo ha hecho que muchos se bajen de la pelea en la parte alta de la clasificación general. Uno de ellos ha sido el local Enric Mas, quien cayó al sexto lugar y reconoció que se encuentra a tope desde el punto de vista físico.

"Han sido dos o tres días muy duros y no es que vaya a no perder tiempo, es que no puedo más. Estoy KO", dijo el jefe de filas del Movistar, notablemente agotado por lo que han sido las tres semanas de competencia. "Necesito descansar y recuperarme”.

Enric Mas tenía como objetivo pelear su entrada al podio de la Vuelta a España. Sin embargo, el poderío de Jumbo ha hecho imposible que los demás pedalistas aspiren a estar entre los tres primeros de la ronda ibérica durante la última semana.

"Han sido dos etapas duras y ya ves”, añadió el ciclista español, luego de lo que fueron las etapas de alta montaña de los días recientes. Por ahora, el objetivo del ciclista del equipo telefónico, pasa por defender el puesto que tiene actualmente en la general.