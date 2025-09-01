Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 16:03
Nueva oportunidad para Egan
Se viene la etapa número 10 de la Vuelta a España 2025
Este martes 2 de septiembre vuelve la Vuelta a España con su etapa número 10 y un puerto de montaña de tercera categoría.
La Vuelta a España, una de las tres grandes, se prepara para su etapa número 10 que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre. Esta etapa que sale en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y llega en El Ferial Larra Belagua, parece ser una etapa tranquila sobre todo en sus primeros 120 kilómetros, pero es desde acá que los escaladores tendrán la oportunidad de atacar y sacar ventaja.
Una etapa para sorpresas
El terreno cambia en el final de la carrera, llega un puerto de tercera categoría a la altura del kilómetro 127 y un ascenso de primera que se extiende durante 10 kilómetros antes de la meta. Se espera que Vingegaard reciba ataques por parte de sus perseguidores en este tramo de la carrera.
La etapa al ser mayormente llana se presta para fugas tempraneras, buscando sorprender a los lideres de la clasificación general y recortar distancia o incluso hacerse con una etapa de la Vuelta
Es ahora Egan
El colombiano marcha onceavo en la clasificación general y se espera que en etapas como esta sea protagonista. El ciclista colombiano busca reducir la diferencia que tiene con los ciclistas del top 10 y así poderse acercar en tiempo y en posiciones a sus competidores.
Santiago Buitrago es el otro colombiano que busca destacar en esta jornada, otro gran escalador que marcha en la posición número 21 de la clasificación general pero que se ve fuerte en las subidas.
Es una gran oportunidad para nuestros ciclistas para recortar distancia y empezar a soñar con la Vuelta a España.
Fuente
Antena 2