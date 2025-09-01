Nueva oportunidad para Egan

Este martes 2 de septiembre vuelve la Vuelta a España con su etapa número 10 y un puerto de montaña de tercera categoría.

La Vuelta a España, una de las tres grandes, se prepara para su etapa número 10 que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre. Esta etapa que sale en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y llega en El Ferial Larra Belagua, parece ser una etapa tranquila sobre todo en sus primeros 120 kilómetros, pero es desde acá que los escaladores tendrán la oportunidad de atacar y sacar ventaja.