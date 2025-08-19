Actualizado:
Oficial: ciclista colombiano será líder de equipo en la Vuelta a España
El pedalista recibe la confianza de su equipo para la última gran carrera del año.
Cada vez va tomando más forma lo que será la Vuelta a España 2025, pues lo equipos participantes van anunciando la nómina de ciclistas que pondrán a disposición para la carrera que se desarrollará desde el sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre.
Los primeros colombianos en ser anunciados para la Vuelta fueron los que actúan en el XDS Astana Team, donde Harold Tejada y Sergio Higuita tendrán otra vez participación en una carrera de tres semanas luego de disputar el más reciente Tour de Francia.
Colombiano será líder de filas en la Vuelta a España 2025
Este martes 19 de agosto se dio a conocer de manera oficial la nómina de ciclistas del Bahrain Victorious, donde el colombiano Santiago Buitrago aparece robándose el protagonismo, pues el pedalista bogotano de 25 años será uno de los encargados del equipo en pelear puestos de clasificación general.
El corredor colombiano (que también viene de disputar el Tour de Francia quedando en la casilla 40 a 2 horas y 45 minutos de Tadej Pogacar) compartirá equipo junto con el italiano Antoni Tiberi, también llamado a pelear puestos importantes en la Vuelta.
La nómina del Bahrain Victorious se completa con Roman Ermakov (Rus), Damiano Caruso (ITA), Andrea Pasqualon (ITA), Jack Haig (AUT), Torstein Træen (NOR) y Nicolò Buratti (ITA).
Los colombianos descartados para la Vuelta
Se esperaba que Daniel Felipe Martínez formará parte del equipo del Bora-Hansgrohe, sin embargo, no fue así, además, en el Movistar Team no fueran incluidos varios nombres de pedalistas colombianos, pues el equipo español decidió descartarlos por distintas razones.
A Nairo Quintana tras su caída en la Vuelta a Burgos que no lo tiene al 100 % en su condición física, a Fernando Gaviria por decisión del equipo al no presentarse muchas etapas con llegada para velocistas y por último al joven Diego Pescador.
