Oficial: ciclista colombiano será líder de equipo en la Vuelta a España

Cada vez va tomando más forma lo que será la Vuelta a España 2025, pues lo equipos participantes van anunciando la nómina de ciclistas que pondrán a disposición para la carrera que se desarrollará desde el sábado 23 de agosto al domingo 14 de septiembre.

Los primeros colombianos en ser anunciados para la Vuelta fueron los que actúan en el XDS Astana Team, donde Harold Tejada y Sergio Higuita tendrán otra vez participación en una carrera de tres semanas luego de disputar el más reciente Tour de Francia.

