Oficial: primeros dos colombianos confirmados para la Vuelta a España 2025

Cada vez falta menos tiempo para que dé comienzo la Vuelta a España 2025, competencia que se desarrollará desde el sábado 23 de agosto hasta el próximo domingo 14 de septiembre, la cual tiene a pedalistas colombianos siendo noticia en las últimas horas.

Y es que desde este lunes se han venido anunciando de forma oficial la nómina de ciclistas que tendrán los equipos participantes en esta carrera, donde se destaca la ausencia de Nairo Quintana en el Movistar y la de Daniel Felipe Martínez en el Bora- Hansgrohe.

