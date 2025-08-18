Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 11:53
Oficial: primeros dos colombianos confirmados para la Vuelta a España 2025
El equipo dio a conocer su nómina para la última gran carrera del año.
Cada vez falta menos tiempo para que dé comienzo la Vuelta a España 2025, competencia que se desarrollará desde el sábado 23 de agosto hasta el próximo domingo 14 de septiembre, la cual tiene a pedalistas colombianos siendo noticia en las últimas horas.
Y es que desde este lunes se han venido anunciando de forma oficial la nómina de ciclistas que tendrán los equipos participantes en esta carrera, donde se destaca la ausencia de Nairo Quintana en el Movistar y la de Daniel Felipe Martínez en el Bora- Hansgrohe.
Astana anunció dos colombianos para la Vuelta a España
El Astana, equipo de ciclismo con licencia kazaja, dio a conocer de manera oficial a través de una publicación en sus redes sociales, la nómina de pedalistas que tendrá en la próxima gran carrera de la temporada, donde aparecen dos talentos colombianos.
Se trata del antioqueño Sergio Higuita y del huilense Harold Tejada, quienes aceptan el reto de la Vuelta a España poco tiempo después de tener participación en el Tour de Francia, donde terminaron en la casilla 19 y 42 en la clasificación general, respectivamente.
El equipo celeste acompañará a esa dupla colombiana con Nicola Conci (ITA), Lorenzo Fortunato (ITA), el ecuatoriano Harold Marín López, Fausto Masnada (ITA), Wout Poels (NED) y el kasajo Nicolas Vinokurov.
🇮🇹 🇪🇸 ROSTER: @lavuelta— XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) August 18, 2025
Our eight 8️⃣ will start in Turin 🇮🇹 on Saturday:
Nicola Conci 🇮🇹 @lorenzfortunato 🇮🇹 @HiguitSergio 🇨🇴 @martinsauri0_ 🇪🇨
Fausto Masnada 🇮🇹
Wout Poels 🇳🇱 @haroldtejada1 🇨🇴 @NicoVino13 🇰🇿 #LaVuelta25 #XDSAstanaTeam
📷 @SprintCycling pic.twitter.com/blt5MhtAsA
¿Qué otros colombianos competirían en la Vuelta?
A la espera de información oficial, los otros colombianos que se esperan sean incluidos en la nómina oficial de sus equipos son Egan Bernal (quien sería líder de filas en el INEOS Grenadiers) y Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious), este último quien también tuvo participación en la ‘Gran Boucle’ que ganó con autoridad el esloveno Tadej Pogacar.
Antena 2