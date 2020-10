Otro día malo para Froome: perdió el grupo en primer ascenso de La Vuelta España

Este martes se llevó a cabo la primera etapa de una atípica Vuelta a España que tiene un envolvente recorrido de 18 fracciones y que en el primer día presentó un trazado con llegada en alto con puerta de primera categoría, con la intención de seleccionar el pelotón de favoritos desde el primer día.

Una de las grandes expectativas en la Vuelta a España pasaba por Chris Froome y su rendimiento, puesto que en la anormal temporada 2020 no ha estado a la altura de sus rivales ni de sus propios compañeros, esto por la complicada recuperación que ha tenido de la grave lesión que sufrió en el Critérium del Dauphiné 2019.

En esta primera etapa, a 18 kilómetros de meta, cuando hasta ahora empezaba el ascenso de montaña, Froome no pudo aguantar el ritmo que el propio Ineos impuso en cabeza de pelotón para Richard Carapaz y, a pesar de la ayuda de algunos gregarios como Brandon Rivera, el británico se quedó en la primera etapa y resignó sus posibilidades de título.

Chris Froome tiene la Vuelta a España como su última carrera con el uniforme del Team Ineos antes de ir a su nuevo equipo: Israel Start Up Nation. Y espera cerrar de buena manera su ciclo en el equipo más importante del World Tour. Este año no aguantó el rigor del Critérium del Dauphiné ni el Tour de L'Ain, por lo que no acudió al Tour de Francia.

Así las cosas, Richard Carapaz será el líder de Ineos para La Vuelta y el colombiano Iván Sosa será la segunda baza del equipo británico.