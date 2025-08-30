Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 15:24
Pedalista sudamericano abandona la Vuelta a España; inesperado virus lo afectó
La 'ronda ibérica' tuvo este sábado su octava etapa con llegada al 'sprint'.
El uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) se ha retirado de la Vuelta a España a consecuencia de un virus que ha afectado en los últimos días a varios corredores de la escuadra española.
"Confirmamos el abandono de Eric Fagúndez por enfermedad. El uruguayo era otro de los corredores afectados por un virus y ha sufrido mucho en las dos últimas etapas. Ha puesto pie a tierra tras sufrir fiebre, vómitos y demás síntomas", dice un comunicado del equipo burgalés.
Fagúndez (Vergara, 27 años), campeón de Uruguay de contrarreloj cumple su tercera temporada en el Burgos Burpellet BH y disputaba la Vuelta por segunda vez en su carrera. Se trata de la tercera baja de la formación, por lo que se queda en la ronda del 90 aniversario con 5 efectivos.
Virus afecta a equipo en la Vuelta a España
José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), uno de los protagonistas de la escapada de este sábado, lamentó la enfermedad vírica que afecta a varios componentes del equipo y admitió que "hay miedo a enfermar".
" Estamos bastante mermados por la enfermedad. El ambiente no es positivo, ya que muchos están malos y tenemos cierto miedo a enfermar. Nos hemos marcado el día de descanso como un punto y aparte. Creo que los corredores que seguimos podemos hacerlo muy bien", dijo en meta el ciclista de Pliego (Murcia).
Faura detalló que "los corredores estamos en habitaciones separadas, utilizando gel hidroalcohólico en todo momento y minimizando el contacto. Los compañeros han trabajado muy bien protegiendo a Sergio Chumil, que está con los mejores escaladores del pelotón y esa actitud va a venir bien para lo que resta de vuelta", dijo Faura sobre el comportamiento del Burgos en carrera.
El Burgos Burpellet BH y sus posibilidades en la reciente etapa 8
Respecto a las opciones en la etapa, Faura y los dos compañeros de escapada fueron conscientes de que era difícil rematar con éxito en Zaragoza.
"Sabíamos que la carrera estaba abocada al esprint o que, en su defecto, podría haber algún corte por abanicos. En ese caso podía anticiparme e ir por delante, y ya si te alcanzan, eso que llevas ganado. Nosotros aquí somos un equipo invitado y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad", concluyó.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2