Pedalista sudamericano abandona la Vuelta a España; inesperado virus lo afectó

El uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) se ha retirado de la Vuelta a España a consecuencia de un virus que ha afectado en los últimos días a varios corredores de la escuadra española.

"Confirmamos el abandono de Eric Fagúndez por enfermedad. El uruguayo era otro de los corredores afectados por un virus y ha sufrido mucho en las dos últimas etapas. Ha puesto pie a tierra tras sufrir fiebre, vómitos y demás síntomas", dice un comunicado del equipo burgalés.

Fagúndez (Vergara, 27 años), campeón de Uruguay de contrarreloj cumple su tercera temporada en el Burgos Burpellet BH y disputaba la Vuelta por segunda vez en su carrera. Se trata de la tercera baja de la formación, por lo que se queda en la ronda del 90 aniversario con 5 efectivos.

