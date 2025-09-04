Actualizado:
Pelea de españoles en la etapa 12 de la Vuelta a España y nuevo triunfo para el UAE
El equipo de los Emiratos Árabes Unidos ha demostrado gran superioridad en esta carrera.
Este jueves 4 de septiembre se llevó a cabo la etapa 12 de la Vuelta a España 2025, competencia que al inicio de esta jornada presentaba a Jonas Vingegaard como líder del maillot rojo, con 50 segundos de ventaja sobre Joao Almeida y 56 sobre el británico Tom Pidcock.
El recorrido de esta jornada presentaba dos premios de montaña, uno de segunda y otro de primera categoría, este último el que marcaría el destino de la etapa, el cual fue superado faltando 20 kilómetros para cruzar la meta con dos corredores como protagonistas.
Dos españoles pelearon el triunfo de la etapa 12
Juan Ayuso atacó faltando 25 kilómetros para cruzar la meta, sin embargo, el ciclista español del UAE Team Emirates fue alcanzado por su compatriota Javier Romo (Movistar Team) en la culminación del ascenso a la montaña de primera categoría, quedando ellos dos en cabeza de carrera con unos 42 segundos de ventaja sobre un grupo perseguidor.
Por su parte, el pelotón de los favoritos en la clasificación general tomó con mayor calma esta fracción, dejando una diferencia que alcanzó en algún momento los 6 minutos de diferencia con respecto a los ciclistas que se ubicaban en la cabeza de carrera.
Final al ‘sprint’ para definir el ganador
El grupo perseguidor, que faltando unos 6 kilómetros para cruzar la meta tuvo unos 15 pedalistas (allí viajaba el colombiano Santiago Buitrago y el líder del maillot verde Mads Pedersen), no pudo superar el ritmo de la pareja española conformada por Ayuso y Romo, quienes hicieron una gran labor y disputaron el triunfo de etapa en el ‘sprint’ final.
El triunfo quedaría entonces para el español Juan Ayuso, quien se posicionó mejor en los metros finales del recorrido y se impuso con autoridad sobre su compatriota, logrando una nueva victoria para el UAE Team Emirates en esta Vuelta a España.
