Pelea de españoles en la etapa 12 de la Vuelta a España y nuevo triunfo para el UAE

Este jueves 4 de septiembre se llevó a cabo la etapa 12 de la Vuelta a España 2025, competencia que al inicio de esta jornada presentaba a Jonas Vingegaard como líder del maillot rojo, con 50 segundos de ventaja sobre Joao Almeida y 56 sobre el británico Tom Pidcock.

El recorrido de esta jornada presentaba dos premios de montaña, uno de segunda y otro de primera categoría, este último el que marcaría el destino de la etapa, el cual fue superado faltando 20 kilómetros para cruzar la meta con dos corredores como protagonistas.

