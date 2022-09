Periodista desquicia a Rigo en la Vuelta: “mentiroso, ese es el problema de los colombianos"

Rigoberto Uran tuvo que vivir una difícil jornada en la Vuelta a España, luego de una etapa 14 que tuvo como ganador en la montaña al ecuatoriano Richard Carapaz, escoltado en el segundo lugar por el colombiano Miguel Angel López.

El corredor antioqueño batalló para tratar de perder el menor tiempo posible en línea de meta. De allí su molestia cuando un periodista le preguntó por la desconexión del pelotón en la parte final de la fracción.

"Un ascenso muy duro, muy difícil, y se vuelve a romper el grupo al final...", le dijo el periodista a Rigo, a lo que el de Urrao reaccionó de forma airada.

“¿En serio, para dónde se rompió el grupo, cómo se va a romper güevón? Mire, el grupo está llegando ahí. Deje de ser mentiroso, parce, que ese es el problema de los colombianos, el grupo llegó compacto”, dijo el ciclista del Education First, quien ha tenido que sufrir más de la cuenta para tener un buen acomodo en la general.

"Hay que ser realistas. El nivel de los jóvenes en este momento es muy grande. No tienen miedo de caerse ni de nada. Y está claro que cuando uno ha cogido una cierta edad, pues no marcha. He sido padre por segunda vez. Ha sido un año un poquito complicado por el tema del covid, me ha pillado como dos o tres veces”, afirmó Urán.

Rigoberto ocupa, a la altura de la etapa 14, el puesto 18 en la clasificación general. Lucha por tener la mejor figuración posible, que le permita ayudar al Education First a sumar buenos puntos, pensando en no descender.