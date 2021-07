Pogacar, por todo: la advertencia a Egan Bernal de cara a la Vuelta a España

Tadej Pogacar, bicampeón del Tour de Francia, quiere seguir ganando cosas importantes. EL esloveno no tiene techo en este 2021 y, aunque no lo confirma todavía, estaría para la próxima edición de la Vuelta a España, que empezará en el mes de agosto. Allí competirá ante su máximo rival, Egan Bernal.

Pogacar habló con el diario español Marca al respecto y aseguró que la carrera española es una de las más especiales para él, por ende, espera estar muy bien en los Juegos Olímpicos para luego competir a tope en la competencia ibérica.

"Mi mente todavía está concentrada aquí en completar este Tour de Francia. Estoy disfrutando de esta increíble experiencia día a día. El lunes por la mañana me dirijo a Japón. Después de eso tendremos que ver. La Vuelta es una carrera especial para mí. Lo que experimenté allí en 2019 en mi debut en las grandes vueltas fue inolvidable", recordó.

Además, 'Poggy' contó que al haber sido su primera grande, eso no lo olvida nunca. "A principios de año sentí mucha emoción corriendo en el País Vasco, el entusiasmo de la afición española es algo que me encanta. Mi esperanza es volver a correr allí pronto porque España es un país que me agrada muchísimo", respondió.

Entretanto, el joven corredor también contó lo que piensa hacer en sus vacaciones luego de terminar una complicada temporada.

"Me gusta salir a dar un paseo, ir a la playa... En invierno, me encanta ir a la montaña para esquiar o hacer esquí campo a través. También me gustan la mountain bike, el ciclocross... Por supuesto, también me gusta vaguear en mi apartamento: ver Netflix, algunas películas...", concluyó.