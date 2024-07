Polémica en la Vuelta a España: director de carrera hace fuerte exigencia

La edición 79 de la Vuelta a España está cerca de su inicio el próximo 17 de agosto en Lisboa, Portugal. A pocos días para que arranque la tercera grande la temporada, aún hay dudas con respecto a la figuras que lucharán por el título de la general.

Con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard descartados, las principales miradas se enfocaron en el esloveno Primoz Roglic. Sin embargo, su presencia no está confirmada, teniendo en cuenta la fractura de vértebra que sufrió durante el pasado Tour de Francia.

El británico Adam Yates, el mexicano Isaac del Toro, el ecuatoriano Richard Carapaz y el estadounidense Seep Kuss sí aseguraron su participación en La Vuelta, por lo que parten como candidatos para el título.

Director de carrera hace exigencia

Al ser una prueba española, los aficionados del ciclismo siempre han estado a la expectativa por conocer a la figura del ciclismo de dicho país que lucharía por la clasificación general. Aunque la escuadra Movistar ha confirmado la presencia de Enric Mas y Pelayo Sánchez, se tiene la ilusión de que Juan Ayuso tome la partida.

Sin embargo, la presencia de la gran joya del ciclismo ibérico no está confirmada, teniendo en cuenta la rebeldía que demostró en el pasado Tour de Francia, en donde no siguió las órdenes planteadas por el UAE Team Emirates.

Ante esta situación, Javier Guilllén, director de carrera de La Vuelta a España, relató en diálogo con AS el pedido que le hizo al UAE Team Emirates.

"El UAE nos transmitió en su momento que no hacía La Vuelta y que después de retirarse pronto en el Tour podría haber alguna opción. A día de hoy no tenemos la confirmación de Ayuso y también creo que hay una cuestión a analizar y es que los equipos se hacen con antelación. Los corredores tienen sus preparaciones hechas y no creo que sea fácil quitar a un corredor de un equipo para poner a otro. A partir de ahí, como carrera española, yo al equipo le pido que nos traiga a Ayuso. Pero se lo pido con cariño, se lo pido cordialmente y se lo pido entendiendo cualquier circunstancia", aseguró Guillén.

Durante el Tour de Francia, Juan Ayuso se negó a imponer ritmo en un ascenso en beneficio de Tadej Pogacar. La acción del español generó polémica, por lo que se registró su retiro antes de la tercera semana.