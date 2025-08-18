Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 10:14
Nairo y otro gran escalador colombiano quedan fuera de la Vuelta a España; es oficial
Se esperaba que estos dos pedalistas tuvieran acción en la ronda ibérica.
Este lunes 18 de agosto empezaron a presentarse los primeros anuncios oficiales de las nóminas que tendrán los equipos que harán presencia en la Vuelta a España 2025, competencia que se desarrollará desde el sábado 23 de agosto hasta el domingo 14 de septiembre.
Pues bien, días anteriores se esperaba que los nombres de dos pedalistas colombianos hicieran parte de los protagonistas, sin embargo, los equipos decidieron no tenerlos en cuenta, donde Nairo Quintana ha sido uno de los perjudicados.
Nairo y Daniel Felipe Martínez; fuera de la Vuelta a España 2025
Luego de la caída sufrida en la Vuelta a Burgos y su posterior abandono en aquella carrera, Nairo Quintana no fue incluido en la nómina del Movistar Team que competirá en la ronda ibérica, esto, pese a que el pedalista boyacense había informado que se sentía mejor y que había vuelto a los entrenamientos desde el pasado 12 de agosto.
Por otro lado, sorprendió que el conjunto de ciclismo alemán Red Bull-Bora-Hansgrohe no incluyera en su nómina al colombiano Daniel Felipe Martínez (segundo en el Giro de Italia 2024), decantándose por otros corredores incluyendo dos teutones: Nico Denz y Jonas Koch.
Así serán las nóminas del Movistar Team y del Bora-Hansgrohe
El equipo alemán estará liderado por el australiano Jai Hindley, ganador del Giro de Italia 2022, pedalista que será acompañado por Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero y Tim van Dijke, además de los mencionados Nico Denz y Jonas Koch.
Por parte del conjunto español (que no tendrá a Enric Más por lesión), no tendrá presencia colombiana en sus filas tras los descartes de Nairo Quintana, Fernando Gaviria y Diego Pescador, formando un equipo con Jorge Arcas, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Iván García Cortina, Javier Romo, el venezolano Orluis Aular, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el alemán Michel Hessmann.
Fuente
Antena 2