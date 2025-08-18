Nairo y otro gran escalador colombiano quedan fuera de la Vuelta a España; es oficial

Este lunes 18 de agosto empezaron a presentarse los primeros anuncios oficiales de las nóminas que tendrán los equipos que harán presencia en la Vuelta a España 2025, competencia que se desarrollará desde el sábado 23 de agosto hasta el domingo 14 de septiembre.

Pues bien, días anteriores se esperaba que los nombres de dos pedalistas colombianos hicieran parte de los protagonistas, sin embargo, los equipos decidieron no tenerlos en cuenta, donde Nairo Quintana ha sido uno de los perjudicados.

