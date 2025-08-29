Actualizado:
Primer candidato al título que se 'retira' de la Vuelta a España 2025
Se ha abierto toda una polémica, pues el pedalista era uno de los llamados a pelear la clasificación general de la ronda ibérica.
Avanza la Vuelta a España 2025, una carrera que ha traído consigo varias sorpresas desde la antesala, partiendo de la ausencia de Tadej Pogacar, de quien se esperaba acudiera con el propósito de ganarla por primera vez. Ahora, hay polémica por uno de los candidatos al título, quien renunció al título apenas en la sexta etapa.
Pues el español Juan Ayuso, 'capo' del UAE Team Emirates, renunció a ganar la Vuelta a España 2025, pues profirió algunos comentarios que se traducen en ello. Así, el remplazo por excelencia de Pogacar en esta carrera, ya no peleará por el título, y no se descarta un retiro en las próximas etapas.
Polémica en el UAE en plena Vuelta a España
La sexta etapa de la Vuelta a España, que se corrió el pasado jueves 28 de agosto y arrojó la victoria de Jay Vine (UAE Team Emirates), dejó mal parado a Ayuso en la clasificación general, pues pasó de ser tercero a ubicarse en la casilla 43, a 10'13" del líder parcial.
Además, en declaraciones a medios de comunicación, Juan Ayuso no lució contento e hizo saber que su mala colocación en la clasificación general era algo que "ya se sabía", indicando que él -y quizás el equipo- tenían claro que no iba a aguantar mucho en la pelea por el título.
Juan Ayuso 'renuncia' a la Vuelta a España y revela su nuevo objetivo
Además, el pedalista próximo a cumplir 23 años manifestó cuál es su nuevo objetivo, declinando prácticamente la posibilidad de ganar la Vuelta, y hasta menospreciando la competencia, pues indicó: "Estoy aquí para preparar el Mundial", donde apunta a ser oro al menos en la prueba de ruta.
Las afirmaciones de Ayuso solo fueron una confirmación de hipótesis que se manejaron con antelación, pues solo un día antes, la etapa 5 de la Vuelta a España (contrarreloj por equipos) fue ganada por el UAE, y el ciclista español lució incómodo en la celebración junto a sus compañeros.
De tal forma, se ha abierto una nueva polémica en el UAE Team Emirates, pues se empieza a creer que posiblemente la inclusión de Ayuso en la nómina de la Vuelta a España fue en vano, y se pudo aprovechar la plaza con el mexicano Isaac del Toro, por ejemplo.
¿Cuándo son los Mundiales de Ciclismo 2025?
Los Campeonatos Mundiales de Ciclismo 2025 se efectuarán el domingo 21 y el domingo 28 de septiembre en Kigali, capital de Ruanda, recordando que será la primera ocasión que esta competición tenga desarrollo en África.
