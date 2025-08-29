Primer candidato al título que se 'retira' de la Vuelta a España 2025

Avanza la Vuelta a España 2025, una carrera que ha traído consigo varias sorpresas desde la antesala, partiendo de la ausencia de Tadej Pogacar, de quien se esperaba acudiera con el propósito de ganarla por primera vez. Ahora, hay polémica por uno de los candidatos al título, quien renunció al título apenas en la sexta etapa.

Pues el español Juan Ayuso, 'capo' del UAE Team Emirates, renunció a ganar la Vuelta a España 2025, pues profirió algunos comentarios que se traducen en ello. Así, el remplazo por excelencia de Pogacar en esta carrera, ya no peleará por el título, y no se descarta un retiro en las próximas etapas.

Polémica en el UAE en plena Vuelta a España

La sexta etapa de la Vuelta a España, que se corrió el pasado jueves 28 de agosto y arrojó la victoria de Jay Vine (UAE Team Emirates), dejó mal parado a Ayuso en la clasificación general, pues pasó de ser tercero a ubicarse en la casilla 43, a 10'13" del líder parcial.

Además, en declaraciones a medios de comunicación, Juan Ayuso no lució contento e hizo saber que su mala colocación en la clasificación general era algo que "ya se sabía", indicando que él -y quizás el equipo- tenían claro que no iba a aguantar mucho en la pelea por el título.