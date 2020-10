Primoz Roglic destaca actuación del Movistar: "Soler merecía ganar"

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) retuvo el jersey rojo de líder en Lekunberri, final de la segunda etapa de la Vuelta que se adjudicó "de manera merecida" el español Marc Soler con un "trabajo genial de Movistar".



"Mi equipo ha hecho un trabajo fantástico para controlar todo el día, primero con la escapada y luego el grupo principal. Los compañeros me dejaron en la mejor posición para el ascenso de Aralar. Ha sido muy duro. Cuando se fue Soler ya no le pudimos alcanzar. Se mereció ganar", resaltó.



Roglic, segundo en meta, se apuntó 6 segundos de bonificación, lo que le permitió aumentar ligeramente su ventaja en la general. Ahora le sigue el irlandés Dan Martin (UAE Emirates) a 9 segundos y el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) a 11.



"De nuevo he conseguido un buen resultado. Ha sido otra etapa complicada, nerviosa por el viento y los abanicos que ha provocado Movistar, y luego con una subida muy dura al final".



El ganador de la Vuelta 2019 hizo un buen balance de la Vuelta tras dos etapas y subrayó el buen trabajo de Movistar en su tierra.



"Hasta ahora va todo bien. Sabía que Movistar es un equipo muy fuertes y lo hemos sufrido hoy, han corrido genial".