Primoz Roglic sería baja para la Vuelta a España por importante lesión

La edición 109 del Tour de Francia está en su recta final y parece inminente la victoria del ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) tras superar con categoría al esloveno y doble campeón Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Con el final de la 'Grande Boucle', todas las miradas se fijan en lo que será la edición 77 de la Vuelta a España que dará inicio el próximo 19 de agosto.

Sin embargo, la carrera ibérica sufriría una importante baja, ya que su actual campeón, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) desistiría de tomar la partida al no recuperarse de las lesiones que sufrió en el Tour de Francia.

Roglic abandonó la 'Grande Boucle' el 17 de julio antes de la salida de la etapa 15 ante las constantes molestias que le generó una fuerte caída en la quinta fracción.

A pesar de que el esloveno se mantuvo en carrea por 14 días más, en las últimas horas se informó que presentaría una grave lesión.

Según se dio a conocer en ESPN, Primoz Roglic sufrió en dos vértebras, por lo que no solo no disputaría la Vuelta a España, si no que daría por terminada su temporada 2022.

La información no ha sido confirmada por la escuadra neerlandés Jumbo Visma, que esperaría hasta último momento para definir la condición de su líder.

Figuras que correrán la Vuelta a España

A falta de confirmación especial, la Vuelta a Espala contaría con importantes figuras en su línea de salida. Sergio Higuita (BORA - hansgrohe) Richard Carapaz (INEOS), Enric Mas (Movistar), Alejanro Valverde (Movistar), Julian Alaphiippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Rigoberto Urán (EF Education Easy Post), Miguel Ángel López (Astana) están entre los preinscritos.