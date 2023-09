"Pude haber ganado": Otra queja de Evenepoel tras la etapa 8 de la Vuelta a España

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) admitió que se siente "frustrado" por no haber podido lograr la victoria en Xorret de Catí, un objetivo que impidió el esloveno Primoz Roglic con un ataque en los últimos metros.

"Me puse estúpidamente a rueda de Roglic en los últimos metros. Sólo quería ser el primero en entrar en la última curva y no lo logré. Tenía motivación para ganar esta etapa. Estas son mis carreteras locales, por donde me entreno, así que estaba muy ilusionado con ganar. Estuve mucho mejor que ayer. Creo que podría haber ganado", señaló en meta.

Evenepoel echó en falta al final la comunicación con el coche de su equipo, pero bromeó con el asunto al señalar que mandaría "a casa" al director del Soudal, Klaas Lodewyck.

El campeón belga no pudo conocer los datos de su ritmo y esfuerzo porque no llevaba medidor de potencia.

"Fue un día entero basado en las sensaciones, pero aparentemente fui lo suficientemente rápido como para poner en bloque a Primoz Roglic y Jonas Vingegaard", dijo.

El plan del campeón del mundo contrarreloj fue neutralizar a Kuss y luego atacar para llegar a meta en solitario. Lo primero lo logró, no lo segundo.

"Demostré que estoy bien y que los dolores y molestias de la caída han desaparecido, y los compañeros también estuvieron bien, lo que es positivo para los próximos días", señaló.