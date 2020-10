Remco Evenepoel no correrá la Vuelta, según su director

El belga Remco Eveneppel (Deceuninck-Quick Step), convaleciente de la lesión que sufrió en una espectacular caída en el pasado Giro de Lombardía, no estará presente en la Vuelta a España, según asegura el director general de la formación, Patrick Lefevere.



Mire acá: Evenepoel vuelve a subirse a una bici tras su caída en Lombardía



"No, Remco no va a hacer la Vuelta. No ha subido a su bicicleta en 25 días. Actualmente está trabajando duro para su regreso. Con el rodillo todavía anda con poca resistencia ", según explica el dirigente del Deceuninck.



El corredor belga, de 20 años, cayó por un puente en el transcurso del Giro de Lombardía a mediados de agosto y desde entonces trabaja en su rehabilitación. La previsión más optimista situaba la reaparición de Evenepoel en la Vuelta, pero en su formación no se manejan los plazos acelerados.



En recientes declaraciones, Evenepoel aseguraba estar "casi completamente recuperado" y con un alto porcentaje de movilidad.



Puede ver: La UCI investigará la caída de Remco Evenepoel en el Giro de Lombardía



"El próximo objetivo es terminar una sesión de entrenamiento adecuado en los rodillos y luego rodar en bicicleta fuera. Luego veremos cómo me voy encontrando".