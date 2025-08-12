Actualizado:
Respira el Movistar Team; hay novedad con Nairo para la Vuelta a España
El equipo español ha sufrido bajas importantes pensando en la última gran carrera del año.
Se espera que en los próximos días los equipos World Tour hagan oficial la nómina de corredores que harán parte de la Vuelta a España 2025, última gran carrera del año que se llevará a cabo del 23 de agosto al 14 de septiembre.
Pensando en esa carrera, uno de los equipos importantes que siempre está en la órbita de pelear puestos en la clasificación general es el Movistar Team donde milita el colombiano Nairo Quintana, que esta temporada ha sufrido algunos contratiempos que podrían complicar su rendimiento en la Vuelta a España.
Y es que el pedalista Enric Más, quien era llamado a ser el líder del equipo en la Vuelta, no podrá estar por una trombloflebitis, mientras que el corredor Javier Romo anticipó que difícilmente peleará por la clasificación general al tener una sobre carga de entrenamiento y se declinaría por el triunfo de etapas, recordando que Einer Rubio también estará ausente porque viene de participar en el Tour de Francia.
Nairo Quintana avisa al Movistar Team previo a la Vuelta a España
A 11 días de empezar la última gran carrera del año, el pedalista boyacense es noticia luego de sufrir una dolorosa caída en la más reciente Vuelta a Burgos, accidente que le provocó fuertes laceraciones en su cuerpo y que le obligó a retirarse de la competencia que servía de preparación para la Vuelta a España.
Pues bien, para alegría del Movistar Team, Nairo Quintana dio a conocer a través de una historia en sus redes sociales, que este martes vuelve a los entrenamientos luego de la caída en la Vuelta a Burgos, mencionando que está bien y entrenando fuerte para estar a punto pensando en los retos que vienen.
“Ya comienzo a entrenar después de la caída en la Vuelta a Burgos, no les miento han sido unos días muy difíciles, duros, he entrenado fuerte para poder estar a punto en la competición, me comenzaba a encontrar muy bien, pero ya sabemos como es la vida y hay que afrontarla de esa manera, te caes y nuevamente tienes que levantarte, hoy es mi primer día después de la caída, estoy bien, muy contento de poder sentir la brisa en la cara, de poder seguir entrenando y esperar que retos se afrontan para estos días”, dijo Quintana.
Nairo Quintana mostró cómo quedó su cuerpo a días de la caída que lo obligó a retirarse de la #VueltaBurgos. ¡Pronta recuperación, Nairo! 🫣🇨🇴 pic.twitter.com/tPPGFD5aHc— ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 10, 2025
Movistar Team asignaría a Nairo el liderato en la Vuelta
Así las cosas, el equipo español (anfitrión de la última gran carrera del año), confía en la experiencia del pedalista colombiano de 35 años, que se ha destacado en su carrera como escalador y que en su palmarés tiene títulos de Giro de Italia en 2014 y de Vuelta a España en 2016, además de tener dos subcampeonatos en el Tour de Francia.
Otros colombianos que podrían ser incluidos en la Vuelta a España serían el juvenil Diego Pescador (nacido en Quindío hace 20 años) y con el velocista Fernando Gaviria.
Antena 2