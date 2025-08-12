Respira el Movistar Team; hay novedad con Nairo para la Vuelta a España

Se espera que en los próximos días los equipos World Tour hagan oficial la nómina de corredores que harán parte de la Vuelta a España 2025, última gran carrera del año que se llevará a cabo del 23 de agosto al 14 de septiembre.

Pensando en esa carrera, uno de los equipos importantes que siempre está en la órbita de pelear puestos en la clasificación general es el Movistar Team donde milita el colombiano Nairo Quintana, que esta temporada ha sufrido algunos contratiempos que podrían complicar su rendimiento en la Vuelta a España.

Y es que el pedalista Enric Más, quien era llamado a ser el líder del equipo en la Vuelta, no podrá estar por una trombloflebitis, mientras que el corredor Javier Romo anticipó que difícilmente peleará por la clasificación general al tener una sobre carga de entrenamiento y se declinaría por el triunfo de etapas, recordando que Einer Rubio también estará ausente porque viene de participar en el Tour de Francia.

