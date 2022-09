Rigo de desahogó por victoria en la Vuelta a España: “voy a dejar a este malp…”

Pese a que el 2022 no fue su mejor año y su equipo llegó en una incómoda posición en el ranking UCI a la Vuelta a España, Rigoberto Urán (EF Education) consiguió este miércoles una victoria de etapa para la historia.

El 'Toro de Urrao' se 'escapó' del grupo líder sobre los 60 kilómetros, y sostuvo el ritmo para llegar peleando al último tramo de la etapa, que finalizó en ascenso.

Vea también: Histórico Rigo Urán: entró a selecto grupo de ganadores de etapa en las tres grandes del ciclismo

Allí, Urán se hizo fuerte y atacó a menos de un kilómetro de meta, consiguiendo una victoria inédita para él, pues nunca había triunfado en la ronda española.

De tal forma, el antioqueño declaró luego de la etapa y contó -con su particular estilo- cómo fue la consecución de la victoria, apuntando que "en ese momento dije: no, hijue…, yo ya he hecho segundo en la Vuelta, he hecho varias etapas de segundo, no se me puede escapar esta hijue… adelante iba Jesús Herrada y yo dije: voy a dejar a este malpa… ahí, lo voy a tener ahí, lo voy a tener".

Además, 'Rigo' comentó que "cuando Soler se me vaya a arrimar, se lo pego. Pero cuando uno viene reventado, güe…, es muy difícil pensar", revelando más detalles de su estrategia para ganar en la etapa 17.

"Tomé aire, papi, y a falta de 200 metros, ‘tran’, hijue… Aquí fue lo que fue, hijue… No tuve tiempo ni de levantar las manos, güev…", finalizó el pedalista del EF que consiguió una victoria histórica.

Le puede interesar: ¿Vainazo a 'Superman' y compañía? Evenepoel considera que "sin Roglic hay menos peligro"

Cabe recordar que Rigoberto Urán se convirtió en el cuarto colombiano que gana una etapa en cada una de las tres grandes, pues los primeros en hacerlo fueron Luis 'Lucho' Herrera, Oliverio Rincón y Nairo Quintana.