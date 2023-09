Rival de Molano dio el motivo por el cual no le pudo ganar en la Vuelta a España

El australiano Kaden Groves, del equipo Alpecin-Deceuninck, líder de la clasificación por puntos de la Vuelta a España 2023, es el único que ha conseguido repetir victoria en esta edición de la carrera española y en Zaragoza se quedó muy cerca de sumar su tercera victoria al finalizar segundo tras el colombiano Juan Sebastian Molano, corredor del UAE Emirates.

Un incidente a falta de unos 200 metros para la pancarta de meta, se le soltó un pedal y a pesar de perder algunas posiciones terminó remontando para ser segundo.

"Creo que se me ha salido la cadena en el sprint. No estoy muy seguro de lo que ha pasado. He tocado algo en la carretera o la rueda de atrás de mi compañero Robbe (Ghys). No estoy seguro, pero me ha hecho perder el ritmo y he tenido que arrancar desde demasiado atrás", explicó sobre el problema que le impidió disputar la victoria de tú a tú con Molano.

A pesar de lo sucedido, Groves, que ya ganó de manera consecutiva en Tarragona y Burriana en la cuarta y quinta etapa, agradeció a sus compañeros "el gran trabajo que han hecho todo el día. No puedo decir nada malo".

También incidió que el UAE Emirates llegó con fuerza a los últimos metros de la etapa algo que en su opinión fue posible porque "mi equipo ha hecho todo el trabajo, y creo que sin el problema mecánico, podría haber luchado por la victoria".

¿Cómo va la clasificación por puntos de la Vuelta a España 2023?

Aún cuando terminó segundo en la etapa de este jueves, Kaden Groves se mantiene como líder de la clasificación por puntos con una significativa diferencia sobre sus más cercanos rivales: Marijn Van den Berg y Remco Evenepoel. Entretanto, Juan Sebastián Molano ascendió al cuarto lugar con 78 unidades.

