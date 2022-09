Roglic señala al culpable de su caída en la Vuelta: "lo provocó su falta de comportamiento"

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) reapareció este viernes 9 de septiembre después de su accidentado retiro de la Vuelta a España, tras haber sufrido una fuerte caída el pasado 6 de septiembre en el final de la etapa 16.

Roglic se pronunció a través de un comunicado publicado por el equipo Jumbo Visma, en el que dio detalles del accidente que le generó la caída. Las afirmaciones del esloveno causaron algunas críticas, ya que culpó al británico Fred Wright (Bahrain Victorious) de ser el responsable del hecho.

"Mi conclusión es que la forma en que ocurrió este accidente es inaceptable... No todo el mundo lo vio bien. El accidente no fue causado por una carretera en mal estado o falta de seguridad, sino por el comportamiento de un ciclista. No tengo ojos en mi espalda. De lo contrario, me habría desviado. Wright vino por detrás y me quité el manillar de las manos antes de darme cuenta", dijo.

El tres veces campeón de la Vuelta a España continuó su relato asegurando que lo vivido "no estuvo bien" y enfatizó en que hay aspectos que deben cambiar en el ciclismo.

"Esto no estuvo bien. Esto no debería suceder. La gente avanza rápidamente como si nada hubiera pasado. Para mí, eso no se aplica. Esta no es la forma en que quiero que continúe el deporte y quiero dejar eso en claro".

Accidente de Primoz Roglic