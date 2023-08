Roglic y Vingegaard dejan en suspenso quién será el líder de la Vuelta a España 2023

El danés Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia, y el esloveno Primoz Roglic, ganador del Giro y aspirante a la cuarta Vuelta, mostraron absoluta conexión en Barcelona a dos días del comienzo de la ronda española, dejando claro que no habrá disputas internas por el liderato y que el objetivo de ambos es que la carrera se quede en las filas del Jumbo Visma.



Tanto Roglic como Vingegaard pretenden ayudar al Jumbo-Visma a lograr un histórico 3 de 3 en las grandes, hecho sin precedentes.



"Sólo queremos ganar esta Vuelta. No tenemos que definir todavía quién será el líder del equipo. El único objetivo es ganar para el equipo, que la victoria se quede en el Jumbo Visma, también contando con Sepp Kuus, que también puede optar a todo", señalaron ambos corredores en su comparecencia ante la prensa.

Toca sumar fuerzas entre dos grandes corredores que militan en el mismo equipo, una experiencia que tampoco les resulta extraña.



"No lo vamos a intentar por primera vez", dijo Vingegaard, refiriéndose al Tour del año pasado.



"Ya ha funcionado bien en otras ocasiones y trabajamos juntos sin problema. Lo veremos durante esta Vuelta. nos ayudaremos unos a otros. No estamos compitiendo contra nosotros, sino entre nosotros", explicó el ciclista danés.



Vingegaard dijo sentirse "bastante bien" después del Tour, pero recalcó que "eso se comprueba cuando estás compitiendo".



"Para nosotros son dulces preocupaciones. Las cosas no son tan fáciles, ya que muchos rivales tienen el mismo objetivo que nosotros y están en forma, no sólo Remco Evenepoel", señaló Roglic.

Por su parte, Vingegaard dijo que no ha competido muchas veces contra Evenepoel, pero recalcó que "habrá que superar a uno de los mejores corredores del mundo, y que además está mejorando cada vez más".



Para Roglic "la Vuelta es una carrera divertida. Siempre hay acción desde el principio. Además, es la última gran prueba del año. Para mí es más divertido correr aquí que entrenar en casa. Es así de simple", concluyó.