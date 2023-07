Se cocina lo de Superman López para la Vuelta a España: "En un alto porcentaje está confirmado"

Miguel Ángel López es uno de los ciclistas más exitosos en lo que va de la temporada 2023. El corredor del Team Medellín se ha hecho con varias victorias a lo largo del año y tras su ausencia en el World Tour podría dar el golpe de opinión en las siguientes semanas.

Lea también: Nairo está de regreso: confirmada la próxima carrera que disputará el colombiano

Según las últimas revelaciones, el pedalista boyacense tendría varias chances de estar en una de las carreras más importantes de la temporada. 'Superman' figura entre los candidatos para hacer parte de la Vuelta a España 2023.

La información fue revelada por Víctor Hugo Peña, el ex ciclista que se encuentra cubriendo el Tour de Francia. Peña apuntó que desde el pelotón le indicaron que el colombiano estaría en la tercera carrera más importante del ciclismo internacional.

"En una gran posibilidad, Superman López estará en la Vuelta a España. En el pelotón se habla de que lo más probable es que estaría en uno de los equipos invitados como Burgos, Kernpharma o Eolo", dijo Peña en medio de la transmisión de 'ESPN'.

Posteriormente, el ex pedalista añadió. "Aún no hay un equipo confirmado. A mí me lo dijeron con mucha seguridad y se dice que lo que se busca es tener un ciclista con la posibilidad del show asegurado".

Le puede interesar: [Video] "Corra gono***, corra": Rigo y su divertida entrevista en una subida del Tour de Francia

Por ahora, no hay más detalles al respecto, pero la noticia despierta varias ilusiones en Colombia. López compite por estos días en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en busca de seguir sumando medallas a su palmares.