El sufrimiento inesperado que vivió el campeón de la Vuelta en la última etapa

Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ganador de la Vuelta a España 2023, calificó de "increíble" la consecución del maillot rojo en Madrid, pero precisó que en una teórica etapa de fiesta sufrió más "que en la etapa del Angliru".



“Es increíble. Creo que hoy ha sido la etapa en la que he sufrido más de toda la carrera, estoy contento de que se haya acabado. Sentía la sensación que sería una etapa rápida cuando he visto a todos los corredores que se preparaban para atacar. He sufrido más hoy de lo que lo hice en Angliru", dijo el ciclista estadounidense.



Después de concluir la última etapa, dejó claro que el título en la Vuelta no lo cambiará como persona.

"No, no soy diferente ahora que he ganado la Vuelta, para nada. Seguiré siendo yo mismo. Será algo que te cambie la vida, seguro. Creo que me acordaré de esta experiencia con muchos recuerdos divertidos. Todavía lo estoy asimilando, creo que esto me tomará un tiempo. Ahora, gran celebración", dijo.



Rodeado de su familia, "será realmente especial estar con todos los corredores y el staff, recordando historias de estas tres semanas. Muchos recuerdos y grandes momentos”.

Kuss se acordó de la afición española, la que lo ha emocionado gritando su nombre en los puertos.



"Gracias al publico español por el apoyo, por su cariño en cada montaña, en todos los rincones de España. La sinergia con el público es lo que me gusta de la Vuelta. Este año he disfrutado del cariño de la afición española", concluyó.

Con su triunfo, Sepp Kuss concluyó un año de sueño para el Jumbo Visma, quien también festejó en el Giro de Italia y en el Tour de Francia gracias a las victorias de Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, respectivamente. Justamente, ambos lo acompañaron en el podio de la Vuelta a España.

