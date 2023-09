Sepp Kuss sueña con el título de la Vuelta y revela su secreto: "Es una cuestión mental"

Luego de la contrarreloj individual de la Vuelta a España 2023 que se llevó a cabo este martes 5 de septiembre por la décima etapa, el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma) continúa en lo más alto de la clasificación general.

De tal forma, toma fuerza la premisa que indicaba que Kuss asumiría como jefe de filas del Jumbo Visma, quedando con gregarios de la talla de Primoz Roglic (vigente campeón del Giro de Italia) y Jonas Vingegaard (actual campeón del Tour de Francia).

Y más allá de que restan diez etapas competitivas en la Vuelta a España, Kuss se ha metido en el papel, y ha corroborado su intención de ganar la primera 'grande' de su carrera deportiva.

Una vez terminada la etapa cronometrada de este martes, el estadounidense ratificó que esta fracción "ha sido algo diferente. Me he sentido sorprendentemente relajado", dando algunas claves de su buen rendimiento.

Eso sí, el corredor de 28 años comentó que "estamos solamente en la etapa 10, sabía que queda todavía mucha carrera por delante", y no ocultó que "estaba contento de empezar la contrarreloj de rojo, era la primera vez que empezaba una crono el último, y la primera vez que no me han doblado", dijo con algo de gracia.

Asimismo, el ciclista de Colorado, comentó que su intención este martes fue "hacerlo simple: disfrutar del día y rodar tan fuerte como pudiera. No tenía ni idea de si iba a mantener el liderato o no".

Pero Kuss no se confía y por ende dijo que "quedan por delante las etapas más duras, y un minuto puede convertirse en nada en una sola etapa, o en una sola subida. Pueden pasar muchas cosas", dando margen a sus perseguidores.

Por último, el corredor quien viene de ser 'top 20' en el Giro de Italia y en el Tour de Francia afirmó: "Estoy mejor que en el Tour, es una cuestión mental, ya que la Vuelta me gusta más, hay menos tensión. Para mí este año mi rendimiento está siendo una sorpresa".