Solo 2 colombianos ganadores de Vuelta a España: Egan Bernal entraría a la historia
Inicia la Vuelta a España y junto con ello llega una oportunidad para que Egan Bernal entre a la historia como uno de los campeones.
Colombia ha escrito páginas doradas en la historia del ciclismo mundial, y la Vuelta a España ha sido uno de los escenarios donde los escarabajos han demostrado su calidad. Aunque el palmarés colombiano en las tres grandes vueltas está marcado por la épica conquista del Giro de Italia y el Tour de Francia, la ronda ibérica también cuenta con campeones cafeteros que dejaron huella en el deporte.
En esta ocasión todas las miradas de Colombia estarán puestas en Egan Bernal, quien se preparó de la mejor manera para esta competencia y buscará obtener el anhelado triplete. Además, podrá entrar a la limitada, pero icónica historia colombiana en esta competencia en donde están escritos los nombres de solo dos competidores, Nairo Quintana y Lucho Herrera.
Nairo Quintana y Lucho Herrera únicos campeones de la Vuelta a España
El primero en lograr la hazaña fue Lucho Herrera en 1987. El “Jardinerito de Fusagasugá” se convirtió en leyenda al ser el primer latinoamericano en ganar una gran vuelta. A sus 26 años, dominó la montaña y defendió con garra el liderato frente a rivales europeos de gran nivel. Herrera selló así un hito histórico para Colombia, que desde ese momento comenzó a ser reconocida como una potencia en las carreteras más exigentes del mundo. Además de su título general, Herrera se llevó la clasificación de la montaña y marcó el camino para nuevas generaciones de ciclistas.
Pasaron más de tres décadas hasta que otro colombiano levantara el trofeo de campeón en Madrid. En 2016, Nairo Quintana, oriundo de Cómbita, Boyacá, alcanzó la gloria en la Vuelta tras una lucha intensa contra Chris Froome. Quintana, que ya había sido subcampeón del Tour de Francia y campeón del Giro de Italia 2014, demostró su capacidad para resistir en las etapas montañosas y defenderse en la contrarreloj, lo que le permitió proclamarse campeón y consolidar su lugar entre los mejores ciclistas del mundo.
Los títulos de Herrera y Quintana simbolizan la fortaleza del ciclismo colombiano en pruebas de tres semanas. Ambos campeones compartieron una característica común: el dominio en la montaña, un terreno que históricamente favorece a los escarabajos gracias a su resistencia, capacidad de escalada y mentalidad combativa.
Egan Bernal envía advertencia a sus rivales en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal ha corrido una sola vez la Vuelta a España, en la edición de 2023, donde tuvo una destacada actuación al finalizar en el sexto lugar de la clasificación general. Esa participación fue clave en su proceso de recuperación tras el grave accidente sufrido en 2022, y logró completar las 21 etapas, siendo además el mejor colombiano de la competencia. Sin embargo, todavía le queda el desquite y será en la presente temporada a la cual le apunta bastante alto, ya que es uno de los últimos objetivos importantes que le hace falta por cumplir en su carrera profesional.
"Estoy listo para volver a competir. Voy para una carrera que se llama Vuelta a Burgos, en España, una carrera de 5 días que siempre se usa como preparación para la Vuelta España. El sueño que muchos tenemos es el triplete de las tres grandes y soy muy sincero, me levanto todas las mañanas en ganar esta carrera, la única que me hace falta y quiero intentar hacerla bien, disputarla hasta el último día que siga montando bicicleta. Las cosas van muy bien. El liderazgo de la Vuelta a España dependerá mucho de la vuelta a burgos y pienso también que el papel de líder hoy día es del que ande más fuerte y ahorita el plan es ir paso a paso, y quiero demostrarle al equipo que estoy bien para estar ahí adelante", dijo.
