Solo 2 colombianos ganadores de Vuelta a España: Egan Bernal entraría a la historia

Colombia ha escrito páginas doradas en la historia del ciclismo mundial, y la Vuelta a España ha sido uno de los escenarios donde los escarabajos han demostrado su calidad. Aunque el palmarés colombiano en las tres grandes vueltas está marcado por la épica conquista del Giro de Italia y el Tour de Francia, la ronda ibérica también cuenta con campeones cafeteros que dejaron huella en el deporte.

En esta ocasión todas las miradas de Colombia estarán puestas en Egan Bernal, quien se preparó de la mejor manera para esta competencia y buscará obtener el anhelado triplete. Además, podrá entrar a la limitada, pero icónica historia colombiana en esta competencia en donde están escritos los nombres de solo dos competidores, Nairo Quintana y Lucho Herrera.

Nairo Quintana y Lucho Herrera únicos campeones de la Vuelta a España

El primero en lograr la hazaña fue Lucho Herrera en 1987. El “Jardinerito de Fusagasugá” se convirtió en leyenda al ser el primer latinoamericano en ganar una gran vuelta. A sus 26 años, dominó la montaña y defendió con garra el liderato frente a rivales europeos de gran nivel. Herrera selló así un hito histórico para Colombia, que desde ese momento comenzó a ser reconocida como una potencia en las carreteras más exigentes del mundo. Además de su título general, Herrera se llevó la clasificación de la montaña y marcó el camino para nuevas generaciones de ciclistas.

Pasaron más de tres décadas hasta que otro colombiano levantara el trofeo de campeón en Madrid. En 2016, Nairo Quintana, oriundo de Cómbita, Boyacá, alcanzó la gloria en la Vuelta tras una lucha intensa contra Chris Froome. Quintana, que ya había sido subcampeón del Tour de Francia y campeón del Giro de Italia 2014, demostró su capacidad para resistir en las etapas montañosas y defenderse en la contrarreloj, lo que le permitió proclamarse campeón y consolidar su lugar entre los mejores ciclistas del mundo.