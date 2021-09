"Somos seres humanos, no motores": 'Supermán' López tras retirarse de La Vuelta

El velocista colombiano se retiro en la etapa de hoy de la Vuelta a España, esto ocurrió luego de que el nacido en Pesca perdiera varios minutos en la clasificación general, a su vez, olvidando cualquier posibilidad de subir al podio el día de mañana. López, que se había hecho con la etapa reina de la competencia no logró ser convencido por los integrantes de su equipo para continuar en carrera.

Así, unas horas después, luego de tantas especulaciones, el pedalista mediante un diálogo con Carrusel Deportivo de España, habló respecto a lo sucedido hoy. "Es una situación compleja, un poco incómoda. Somos seres humanos, no motores, no es una carrera de automovilismo", dijo López.

Cuando se le preguntó acerca de sus sensaciones y del supuesto enfado con su equipo, el Movistar Team debido a la orden de no perseguir al grupo de favoritos, el de Pesca, simplemente respondió: "Lo único que queda es pedir perdón a la afición, a los compañeros y a nuestros sponsor por como ha ido. Clínicamente no estoy bien, no estoy como tenía que estar, pero claramente podía haber continuado".

En lo que respecta a su futuro con la escuadra, dado que lo acontecido hoy es un tema que trascenderá y que seguramente traerá decisiones de parte del equipo, el pedalista dijo: "De momento tengo contrato. No tengo mucha idea de cómo funcionan las políticas internas del equipo, no sé nada del tema".

Así, se queda a la espera de más declaraciones de parte del colombiano o de la escuadra a la que defiende.