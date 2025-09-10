Sorpresivo triunfo en la etapa 17 de la Vuelta a España; aprovechó las dudas del pelotón

Lucha de favoritos en la montaña

Los pedalistas colombianos no pudieron seguir el ritmo del pelotón que aplicaba el Team Visma, que se puso adelante y empezó a realizar el trabajo de desgaste, donde uno de los afectados fue Egan Bernal, quien había triunfado en la etapa anterior tras involucrarse en la fuga de aquella fracción.

Faltando unos 6 kilómetros para concretar la montaña, el australiano Jai Hindley atacó y pese a despegarse un poco de Joao Almeida, el pedalista portugués logró con buen ritmo recuperarse y volver al grupo de seis corredores que encabezaba la carrera, donde viajaban los tres primeros de la general junto con Guilio Pellizzari (quien porta la camiseta blanca de líder de los jóvenes) y Matthew Riccitello.

Faltando unos tres kilómetros para llegar a la meta, el italiano Pellizzari atacó y aprovechó las dudas del grupo para alejarse en la punta de la carrera, una decisión que le serviría para hacerse con el triunfo en la etapa 17 de la Vuelta a España, mientras que Pidcock fue segundo y Hindley terminó el podio siendo tercero.