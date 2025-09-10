Actualizado:
Sorpresivo triunfo en la etapa 17 de la Vuelta a España; aprovechó las dudas del pelotón
Hubo nuevo final en alto en la presente edición de la 'ronda ibérica'.
Continúan las acciones de la Vuelta a España 2025, donde este miércoles 10 de septiembre se desarrollaba la etapa 17, un recorrido de 143.2 kilómetros que finalizaba con un premio de alta montaña de primera categoría.
En la fuga del día entraron cerca de 12 pedalistas, donde viajaban los colombianos Harold Tejada y Brandon Rivera, grupo que al inicio del puerto final (a unos 20 kilómetros para cruzar la meta) tenía cerca de un minuto y medio de diferencia con el pelotón principal.
La fuga no tuvo éxito y hubo show en el pelotón principal
El grupo de pedalistas que pelean la clasificación general aplicaron un ritmo frenético en la subida al Alto de El Morredero, tanto así que lograron alcanzar rápidamente a los escapados, una captura que se dio faltando unos 11 kilómetros para llegar a la meta.
Así las cosas, la etapa quedaría en manos de los escaladores más fuertes de esta Vuelta a España, recordando que Jonas Vingegaard empezó esta jornada como líder de la clasificación general, con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida y 2:38 sobre el británico Thomas Pidcock.
Lucha de favoritos en la montaña
Los pedalistas colombianos no pudieron seguir el ritmo del pelotón que aplicaba el Team Visma, que se puso adelante y empezó a realizar el trabajo de desgaste, donde uno de los afectados fue Egan Bernal, quien había triunfado en la etapa anterior tras involucrarse en la fuga de aquella fracción.
Faltando unos 6 kilómetros para concretar la montaña, el australiano Jai Hindley atacó y pese a despegarse un poco de Joao Almeida, el pedalista portugués logró con buen ritmo recuperarse y volver al grupo de seis corredores que encabezaba la carrera, donde viajaban los tres primeros de la general junto con Guilio Pellizzari (quien porta la camiseta blanca de líder de los jóvenes) y Matthew Riccitello.
Faltando unos tres kilómetros para llegar a la meta, el italiano Pellizzari atacó y aprovechó las dudas del grupo para alejarse en la punta de la carrera, una decisión que le serviría para hacerse con el triunfo en la etapa 17 de la Vuelta a España, mientras que Pidcock fue segundo y Hindley terminó el podio siendo tercero.
