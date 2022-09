Supermán López advierte emociones en el final de la Vuelta a España: "puede pasar de todo"

La Vuelta a España entra en su recta final con el inicio de la tercera semana en la que se definirá al campeón y los puestos de privilegio de la clasificación general.

Miguel Ángel López (Astana) afrontará las etapas definitivas siendo sexto en la clasificación general a cinco minutos y 24 segundos del líder, el belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) y a cerca de tres minutos del tercer cajón del podio que ocupa el español Enri Mas (Movistar).

Este lunes 5 de septiembre, en el tercer y último día de descanso, 'supermán' hizo un balance de lo que ha sido su Vuelta a España y explicó cómo tomará las últimas jornadas.

"Hay un Remco muy fuerte. Potente al inicio en los finales explosivos. El análisis es que Remco no está acelerando así porque son subidas largas y puertos de 40-50 minutos que toca gestionar mejor. No se ha descompuesto, va muy regular y aguantando bien el maillot. Es el más fuerte de la vuelta", afirmó en diálogo con Juan Charry.

El colombiano destacó la evolución que ha tenido con el pasar de las etapa.

"Nosotros hemos dado pasos adelantes, cada día de montaña encontramos algo mejor con respecto a los demás corredores".

López reiteró que la falta de ritmo previo a la Vuelta a España le costó tiempo importante en la primera semana.

"Eso fue lo que me afectó mucho. Si hubiese comenzado la Vuelta con más carreras en las piernas. hubiéramos minimizado la perdida de tiempo. Al día de hoy estaría más cerca. Esta vez no es que me hayan minutado en la crono, me defendí bien. Queda bastante Vuelta y hay que verlo lo positivo a esto".

Finalmente, 'supermán' aseguró que aún quedan muchas jornadas importantes y se ilusiona con escalar posiciones en la clasificación general.

"Es incierto . Carlos Rodríguez y Juan Ayuso la van gestionando muy bien. Se ve que no han fallado ningún día, de pronto pueda pasar factura la última semana. Día a día la gente joven tiene mucha clase. Los tengo muy cerquita, en 30 segundos puede pasar de todo. Una semana en la sierra madrileña que es bastante dura. Puede pasar de todo hasta el último día".